Haberler » Güncel » Irmakta balık avlarken elektrik akımına kapılarak öldü - Haber

Irmakta balık avlarken elektrik akımına kapılarak öldü

Irmakta balık avlarken elektrik akımına kapılarak öldüOrdu'da balık avladığı ırmakta, oltası elektrik tellerine takılınca akıma kapılan Temel Biçer (58), hayatını kaybetti.

19.01.2020 18:54 | Son Güncelleme: 19.01.2020 18:56
Irmakta balık avlarken elektrik akımına kapılarak öldü
'da balık avladığı ırmakta, oltası elektrik tellerine takılınca akıma kapılan Temel Biçer (58), hayatını kaybetti.
Olay, saat 16.00 sıralarında Altınordu ilçesine bağlı Yıldızlı Mahallesi'nde meydana geldi. Balık tutmak için mahalleden geçen Civil Irmağı kenarına giden Temel Biçer, derenin korkuluklarından balık tutmak istedi. Oltasını dereye attığı sırada misinası elektrik kablolarına takılan Biçer, akıma kapıldı. Biçer'in yerde hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 sağlık ekiplerine ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Biçer'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Biçer'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Irmakta balık avlarken elektrik akımına kapılarak öldü

Yıldızlı Mahallesi, Ordu, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

02:50  Evo Morales, seçimlerde partisini temsil edecek adayları açıkladı
02:44  Sivas'ta otobüs şarampole indi: 7 yaralı
02:36  Sudan'da çölde mahsur kalan düzensiz göçmenleri güvenlik güçleri kurtardı
02:33  Yolcu otobüsü şarampole indi: 7 yaralı (1)
02:26  İstanbul'da metrobüsle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
20.01.2020 02:57:57