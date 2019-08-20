Irmakta boğulmalara karşı broşürlü uyarı

KIRIKKALE'nin Bahşılı
ilçesinde polis ekipleri, Kızılırmak
kenarında piknik yapanları broşür dağıtarak boğulmalara karşı uyardı.
Bahşılı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeden geçen Kızılırmak kenarında Celal Bayar Parkı'nda piknik yapan vatandaşları uyardı. Polisler, son dönemde ırmakta meydana gelen boğulma olaylarına dikkat çekerek, özellikle aillelerin çocuklarına sahip çıkmalarını ve suya girmelerine engel olmalarını istedi. Bahşılı İlçe Emniyet Müdür Vekili Dursun Ergül, boğulma vakalarına karşı duyarlılığı arttırmak amacıyla hazırladıkları broşürleri vatandaşlara dağıtarak, kendilerini uyardıklarını söyledi.