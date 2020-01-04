Haberler » Güncel » Irmakta cesedi bulunan oğlunu dövmesinden teşhis etti - Haber

Irmakta cesedi bulunan oğlunu dövmesinden teşhis etti

ANTALYA'da, Manavgat Irmağı'nda dün bulunan erkek cesedinin 17 gündür kayıp olarak aranan Abdullah Yiğit'e (22) ait olduğu tespit edildi.

04.01.2020 10:41 | Son Güncelleme: 04.01.2020 10:41 Irmakta cesedi bulunan oğlunu dövmesinden teşhis etti

ANTALYA'da, Irmağı'nda dün bulunan erkek cesedinin 17 gündür kayıp olarak aranan Abdullah Yiğit'e (22) ait olduğu tespit edildi. Abdullah Yiğit'i, babası Turgut Yiğit kolundaki Türk bayrağı dövmesinden teşhis etti.

Manavgat Irmağı kıyısında dün saat 10.00 sıralarında ağaca takılı erkek cesedini fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne verdi. Bölgeye, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Dalgıç ekipleri, tekneyle ırmağa açılarak cesedi karaya çıkardı. Yapılan incelemenin ardından üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

KOLUNDAKİ TÜRK BAYRAĞI DÖVMESİNDEN TEŞHİS ETTİ

Kayıp başvurularını inceleyen polis ekipleri, durumu Turgut Yiğit'e haber verdi. Morga gelen Turgut Yiğit, cesedin 17 gündür aranan oğlu Abdullah Yiğit'e ait olduğunu, kolundaki Türk bayrağı dövmesinden teşhis etti. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Abdullah Yiğit'in cenazesi Gündoğmuş ilçesinde toprağa verildi.



Abdullah Yiğit, Manavgat, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:20   DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Haber
11:20   Sivas'ta 251 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı - Haber
11:20   Gönüllü üniversiteliler Suriye sınırındaki öğrenciler için seferber oldu - Haber
11:20   TESK Başkanı Palandöken: "Zincir marketler her ürünü satmamalı" - Haber
11:19   Minibüs şarampole yuvarlandı: 2 yaralı - Haber
23:52   Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi - Haber
21:40   Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Haber
20:48   ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi - Haber
20:42   Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı - Haber
19:13   Dolmabahçe'de 3 saat süren güvenlik zirvesi yapıldı - Haber
4.01.2020 11:22:22