Irmakta Genç Kızın Cesedi Bulundu

20 Kasım 2018 Salı 16:48



20 Kasım 2018 Salı 16:48

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ırmakta bir genç kız cesedi bulundu.Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinden geçen ırmağın kenarında hareketsiz halde yatan genç kızı görenler vatandaşlar, durumu polis, sağlık ve Devrek Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.Sağlık ekibi yaptığı kontrolde genç kızın yaşamını yitirdiğini belirledi.Ceset, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Bu arada cesedin dünden bu yana kayıp olan lise öğrencisi S.Ö'ye ait olduğu iddia edildi.