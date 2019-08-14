Irmakta mahsur kalan aileyi itfaiye ekipleri kurtardı

Mersin'in Tarsus ilçesinde ırmakta araçlarıyla mahsur kalan aileyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Engin Allabaş ve ailesi, 33 DCM 10 plakalı arazi araçlarıyla Berdan Irmağı'nın karşı kıyısına geçerek piknik yaptı.

Akşam saatlerinde evlerine dönmek isteyen Allabaş ailesi, araçlarıyla ırmaktan geçerken su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, mahsur kalan 4 kişiyi kurtararak aracı halat yardımıyla kıyıya çekti.

Kaynak: AA