İrmik tatlıları! Sütlü irmik tatlısı, kalburbastı tarifi ve un helvası tarifi

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İRMİKLİ TATLILAR

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SÜTLÜ İRMİK TATLISI

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SÜTLÜ İRMİK TATLISI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 lt süt

10 yemek kaşığı şeker

9 yemek kaşığı irmik

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı kakao

Üzeri için; Ceviz içi, kakao

SÜTLÜ İRMİK TATLISI YAPILIŞI

Sütü tencereye boşaltıp şeker ve irmiği ekleyin. Karıştırarak orta ateşte pişirin. Kaynayıp üzeri göz göz olunca ocaktan alarak tereyağı ve vanilyayı ilave edin. Tekrardan hızlı bir şekilde çırpın. Servis kaselerinin yarısından biraz fazlasını hazırladığınız muhallebi ile doldurun. Daha sonra muhallebinin kalan kısmına kakao ekleyerek karıştırın.

Son olarak kaselerin boş kalan kısımlarına da kakaolu irmik tatlısını paylaştırın. Hazırlanan tatlıları buzdolabında 3-4 saat beklettikten sonra ters çevirerek kakao ve cevizle süsleyip servis yapabilirsiniz. Bu tarifi hafiftarif.com sayfasında görmüştüm, orada üzeri dondurmalı şekilde servis yapılmıştı. Yaz mevsimi için dondurma harika bir fikir. Ancak bu soğuk günler için ceviz ev halkına daha cazip geldi.

Ayrıca hazırlanan tatlıyı kaselere değil de borcama dökerek hazırlayabilirsiniz. Sonrasında fotoğraftaki gibi dilimleyerek oldukça şık görünümlü tatlılar hazırlayabilirsiniz. Afiyet olsun.

Tatlı

KALBURBASTI TARİFİ

Kalburbastı tarifi ile hem görsel hem de lezzet açısından enfes bir tatlı tatlı hazırlayabilirsiniz. İşte kalburabastı tarifi…

KALBURBASTI TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 paket oda sıcaklığında margarin

2 yemek kaşığı yoğurt

Un

1 çay bardağı çekilmiş ceviz

1 yumurta

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

2 yemek kaşığı irmik

Şerbeti için: 3 su bardağı şeker, su, birkaç damla limon, 3 su bardağı

İçi için: Çekilmiş ceviz

KALBURBASTI TARİFİ YAPILIŞI

Öncelikle şerbeti hazırlamak için şerbet malzemelerini tencereye alıp kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra altını kapatıp soğumaya bırakın.

Yumurta, yoğurt ve margarini yoğurma kabına alıp yoğurun. Sonra vanilya, un ve kabartma tozunu ekleyip yoğurmaya devam edin. 1 çay bardağı cevizi de ekleyip karıştırmaya devam edin. Kevgiri ters çevirin. Avucunuza bir miktar hamurdan alıp kevgirin üzerine yayın ve şekil almasını sağlayın. İçine bir ceviz koyup son şeklini verin. Hamur parçalarını tepsiye dizin. 180 derece fırında kızaran kadar pişirin. Afiyet olsun.

Tatlı

PEKMEZLİ UN HELVASI TARİFİ

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PEKMEZLİ UN HELVASI TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

100 gr. tereyağı ya da margarin

1 küçük çay bardağı zeytinyağı

1 çay bardağı tahin pekmezi

2 su bardağı un

Şerbeti;

2 yemek kaşığı pekmez

1.5 su bardağı su

1.5 su bardağı şeker

İrmik

PEKMEZLİ UN HELVASI TARİFİ YAPILIŞI

Su, şeker , pekmez karıştırıp şeker eriyene kadar iyice ısıtın, altını kapatın. Diğer tarafta yağları eritip unu ekleyin, orta ateşte devamlı karıştırarak kavurun. Rengini daha açık isterseniz daha az kavuşabilirsiniz.

Un kavrulunca, yavaşça ve devamlı karıştırarak şerbeti ekleyin(soğumuş olması önemli değil) biraz karıştırın, sulu görünürse korkmayın kendini toparlar.

Alışılmışın dışına çıkmak istemeyenlerde sütsüz un helvası tarifini deneyebilirler. Sütsüz un helvası tarifinin nasıl yapıldığını bilmiyorsanız size vereceğimiz sütsüz un helvası tarifini deneyebilirsiniz.