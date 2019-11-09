Haberler » Ekonomi » IRU'ya Türk kadın başkan yardımcısı - Ekonomi

IRU'ya Türk kadın başkan yardımcısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) TIR ve ATA Karnesi Müdürü Aslı Çalık, Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

09.11.2019 15:20 | Son Güncelleme: 09.11.2019 15:20IRU'ya Türk kadın başkan yardımcısı
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) TIR ve ATA Karnesi Müdürü Aslı Çalık, Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.
TOBB'dan yapılan açıklamada, 2017 yılında IRU yönetim kurulu üyeliğine seçilen Çalık'ın, 'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen seçimde başkan yardımcılığına getirildiği bildirildi.
Birliğin ilk kadın başkan yardımcısı olan Çalık'ın, 2 yıl süreyle görev yapacağı belirtildi.
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği
Ticaretin, ekonomik büyümenin, iş gücünün, çevrenin ve toplum güvenliğinin artırılması ve gelişimi için çözümler üreten Birliğin, dünya çapında 100'ü aşkın ülkede üyeleri bulunuyor. Ulusal taşımacılık dernekleri ve kuruluşlarıyla, onların üyesi bulunan nakliyecileri temsil eden IRU, hükümetler, Birleşmiş Milletler ve uluslararası örgütlerin tümüyle yakın iş birliği ve çalışmalar yürütüyor.
Merkezi İsviçre'de bulunan Birliğin en stratejik ve önemli paydaşlarından biri olan TOBB, tır karne sisteminde garantörlük görevi üsteleniyor. TOBB, IRU ile elektronik tır sistemi, elektronik yük hamule senedi, konteyner taşımalarına tır teminatı gibi uluslararası ticareti kolaylaştıran sürdürülebilir projeler geliştiriyor.

İsviçre, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
17:36 Van'da Peugeot 508 lansmanı yapıldı
17:34 Ekimde 64 milyon dolarlık mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı yapıldı
17:19 Milli Üretim Üssü'nün temeli atıldı
17:03 Tarım işçisi kadınlar kooperatif kurdu, kendi ürünlerini satıyorlar
16:58 Dursunbey OSB yatırımcılara tanıtıldı
16:41 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
9.11.2019 17:45:41