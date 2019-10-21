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İş adamı Akcan'dan, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde İş Adamı Adnan Akcan, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

21.10.2019 16:05İş adamı Akcan'dan, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde İş Adamı Adnan Akcan, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

İş Adamı Adnan Akcan, Dünya gazeteciler günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Basının demokratik hak ve özgürlükler çerçevesinde ifa ettiği bu hizmet, zorlukları nedeniyle her türlü takdiri hak etmektedir. Bu bağlamda basın yayın organları içerisinde çalışan muhabirinden, sayfa editörüne, yazarlarından, matbaasında çalışan tüm gazetecilerimizin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutlarım. Gazetecilere, hayatlarında sağlık ve başarılar dilerim" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Gazeteciler Günü, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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