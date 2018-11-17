İş Adamı Ali İhsan Elbey, Hani İlçesinden Aday Adaylığını Açıkladı

17 Kasım 2018 Cumartesi 13:33



17 Kasım 2018 Cumartesi 13:33

31 Mart 2019'da gerçekleşecek yerel seçimlerde Diyarbakır'ın Hani ilçesinden aday adaylığı müracaatını yapan iş adamı Ali İhsan Elbey, "Ben değil biz şiyarı ile hizmete talibiz" dedi.Diyarbakırlı iş adamı ve siyasetçi Ali İhsan Elbey 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlerde Hani'de AK Parti'den belediye başkan aday adaylığı için müracaat etti. Hani'ye hizmet etmek için bu göreve talip olduğunu dile getiren Ali İhsan Elbey, "Aile büyükleri, akrabalarım ve dostlarımın isteği ve benim Hani'ye hizmet etmek isteğim nedeniyle belediye başkanlığı aday adaylığına müracaat ettim ve aile büyüklerimin onayıyla bu göreve talip oldum. Bugün AK Parti Hani İlçe Başkanlığı'na gelerek aday adaylığı için müracaat ettim ve bu kutsal göreve layık görülürsem eğer, Hani'de yaşayan halkımıza hizmetin en iyisini sunacağım" dedi."Hepimizin amacı halkımıza hizmettir"Hani'nin hizmetin ve her şeyin en güzeline layık olduğunu söyleyen Elbey, "Ben değil biz şiyarı ile hizmete talibiz hepimizin amacı halkımıza hizmettir. Hani ilçemiz her şeyin en güzeline layıktır. Bütün aday aday dava arkadaşlarımız aday adaylığı hayırlı olsun. Allah'ın izniyle başkan olduğum taktirde öncelikli olarak, Hani'de çok büyük bir semt pazarı yapacağız. Tarihi Ankaris şifa suyunu dünyaya duyurup turizme açacağız. Engelli kardeşlerimize, yaşlı büyüklerimize, dul ve yetim kardeşlerimize en güzel hizmeti sunacağız. Ekonomik sıkıntıları olan ailelerimizin sıkıntılarına çare arayacak, asker eşlerine maaş ve öğrencilerimize burs sağlayacağız, okur yazar kadın sayılarını artırmak için okuma yazma kursları açacağız. Çalışmak isteyen kadın ve genç kızlarımıza mesleki eğitim atölyelerini açacağız. Kadının aile ekonomisine katkı sunmasını sağlamak ve gençlerimizin teknolojiye erişimini kolaylaştırmak için ücretsiz tekno kulubü kuracağız. Hizmetler sözde olmayacak lafla olmayacak hep icraatlarla olacaktır. İmar alanında çalışma yapıp sosyal alanlarımızı genişleteceğiz. Çocuk parkları okuma salonları, halk kıraathanesi gibi sosyal aktiviteleri oluşturacağız. Merkez ve taşra mahallelerimizin tüm yollarını asfalt yaptıracağız. El birliği ve partimiz ile güzel hizmetler yapacağız. Derdim hizmettir, hizmet etmek en büyük servettir. Halkımızın hizmetkarı olacağız hani ilçemiz güzel bir ilçedir" diye konuştu.Ali İhsan Elbey, 2005 yılında AK Parti'ye üye oldu, 15 Ekim 2008'de Kayapınar ilçe başkanlığı, 2014'de AK Parti Kayapınar ekonomik işler başkanlığı, 2014'de AK Parti siyasi hukuk işleri başkanlığı yaptı. DİKENT Diyarbakır Başkan Yardımcılığı yapan Ali İhsan Elbey evli dört çocuk babasıdır. - DİYARBAKIR