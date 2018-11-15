İş Adamı Ali Rıza Gültekin Cinayetiyle İlgili Gelişme

15 Kasım 2018 Perşembe 16:40



15 Kasım 2018 Perşembe 16:40

Balmumcu'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ali Rıza Gültekin'i vuranların olay yerine 4 kişi geldiği belirlendi. Vücudundan 7 kurşun çıkartılan iş adamını alacak-verecek davası ya da haraç meselesinden ötürü öldürüldüğünü düşünen görevliler, içerideki insanların büyük bir panikle masaları devirerek kaçtığını tespit etti. Ayrıca olay yerine geçtiğimiz Haziran ayında kumar baskını yapıldığını ortaya çıktı.Beşiktaş Balmumcu'da dün gece meydana gelen olayda, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ortaklaşa yürüttükleri çalışmada saldırganların 4 kişi olduğunu belirledi. Olayı 3 şüphelinin işlediğini belirleyen polis, 1 şüphelinin ise binanın girişinde beklediğini tespit etti. Olayın nasıl işlendiği konusunda çalışmaları derinleştiren polis, alacak-verecek davası ya da haraç meselesi yönünden cinayetin işlendiği üzerinde duruyor. Cinayetin seri bir şekilde işlendiğini belirleyen polis, Gültekin'i sandalyeye yüz üstü kapaklanmış halde buldu. Olay esnasında korumasının ise yan odada bulunduğu belirtildi.Başına 1 vücuduna 6 el ateş edilmişÖte yandan yapılan çalışmalarda Gültekin'in başına 1, vücuduna ise 6 kurşun isabet ettiği ortaya çıktı. Kumarhane olduğu belirlenen mekana geçtiğimiz Haziran ayında ise baskın yapıldığı ve içerideki ise işlem yapıldığı tespit edildi. Ayrıca olay esnasında içerideki 21 kişinin büyük bir panikle masaları devirerek mekanı terk ettikleri belirlendi. Kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için başlatılan operasyonlar sürüyor. - İSTANBUL