15 Kasım 2018, 18:37

İş Adamı Ali Rıza Gültekin Cinayetiyle İlgili Gelişme

- İş adamı Ali Rıza Gültekin cinayetiyle ilgili gelişme Beşiktaş'ta silahlı saldırıda öldürülen iş adamına 4 şüphelinin geldiği tespit edildi İş adamının vücudundan 7 kurşun çıkartılmış Daireye Haziran ayında kumar baskını yapılmış Alacak-verecek ya da haraç meselesinden cinayet...

- İş adamı Ali Rıza Gültekin cinayetiyle ilgili gelişme
Beşiktaş'ta silahlı saldırıda öldürülen iş adamına 4 şüphelinin geldiği tespit edildi
İş adamının vücudundan 7 kurşun çıkartılmış
Daireye Haziran ayında kumar baskını yapılmış
Alacak-verecek ya da haraç meselesinden cinayet işlenmiş
İçeridekiler büyük bir panikle masaları devirip kaçmış

İSTANBUL - Balmumcu'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ali Rıza Gültekin'i vuranların olay yerine 4 kişi geldiği belirlendi. Vücudundan 7 kurşun çıkartılan iş adamını alacak-verecek davası ya da haraç meselesinden ötürü öldürüldüğünü düşünen görevliler, içerideki insanların büyük bir panikle masaları devirerek kaçtığını tespit etti. Ayrıca olay yerine geçtiğimiz Haziran ayında kumar baskını yapıldığını ortaya çıktı.
Beşiktaş Balmumcu'da dün gece meydana gelen olayda, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ortaklaşa yürüttükleri çalışmada saldırganların 4 kişi olduğunu belirledi. Olayı 3 şüphelinin işlediğini belirleyen polis, 1 şüphelinin ise binanın girişinde beklediğini tespit etti. Olayın nasıl işlendiği konusunda çalışmaları derinleştiren polis, alacak-verecek davası ya da haraç meselesi yönünden cinayetin işlendiği üzerinde duruyor. Cinayetin seri bir şekilde işlendiğini belirleyen polis, Gültekin'i sandalyeye yüz üstü kapaklanmış halde buldu. Olay esnasında korumasının ise yan odada bulunduğu belirtildi.
Başına 1 vücuduna 6 el ateş edilmiş
Öte yandan yapılan çalışmalarda Gültekin'in başına 1, vücuduna ise 6 kurşun isabet ettiği ortaya çıktı. Kumarhane olduğu belirlenen mekana geçtiğimiz Haziran ayında ise baskın yapıldığı ve içerideki ise işlem yapıldığı tespit edildi. Ayrıca olay esnasında içerideki 21 kişinin büyük bir panikle masaları devirerek mekanı terk ettikleri belirlendi. Kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için başlatılan operasyonlar sürüyor. Beşiktaş,Ali Rıza Gültekin
15 Kasım 2018 Perşembe 18:37



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