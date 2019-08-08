Haberler» Güncel» Haber

İş adamı, arkadaşının cenazesinde yorgun mermiyle yaralandı

RİZE'de hayatını kaybeden bir arkadaşının cenaze namazına katılan iş adamı Emin Yıldız(60), nereden geldiği belli olmayan yorgun merminin omuzuna isabet etmesi sonucu yaralandı.

08.08.2019 13:25 İş adamı, arkadaşının cenazesinde yorgun mermiyle yaralandı
RİZE'de hayatını kaybeden bir arkadaşının cenaze namazına katılan iş adamı Emin Yıldız(60), nereden geldiği belli olmayan yorgun merminin omuzuna isabet etmesi sonucu yaralandı.
Olay, dün ikindi vakti Alipaşa Mahallesi Merkez Camii önünde meydana geldi. Vefat eden bir arkadaşının cenazesine katılan iş adamı Emin Yıldız, bir anda yere yığıldı. Cenaze namazına katılanlar tarafından Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız'ın sağ omuzunda yara tespit edildi. Tomoğrafi çekilen Yıldız'ın sağ omzuna kurşun girdiği ve kemiğe saplandığı belirlendi.
Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan Yıldız'ın omzundaki kurşunun ameliyatla alınacağı öğrenildi. Polis, merminin geldiği yeri ve tabancayı ateşleyen kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı.



Alipaşa Mahallesi, Emin Yıldız, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:20   Elektrikli bisiklette fren yerine gaza basınca babasının iş yerine girdi
15:19   Hayırseverlerin katkılarıyla hastane odaları yenilendi
15:19   Ceyhan'da ibadethanelerde ve mezarlıklarda bayram temizliği
15:19   Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yılı kutlandı
15:19   Trabzon'da 217 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı (EK)
15:19   İzmir Bu Pazarı çok sevdi
15:18   Hakkari'de gıda denetimi