İş Adamı Dizdar Tecrübelerini Öğrencilerle Paylaştı

28 Kasım 2018 Çarşamba 12:59



28 Kasım 2018 Çarşamba 12:59

Karabüklü iş adamı Şefik Dizdar, Karabük Üniversitesi öğrencileri ile 'Sektörün Enleri' konferansında bir araya geldi.Hamit Çepni Konferans Salonu'nda gerçekleşen konferansta öğrencilere tecrübelerini aktaran Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı ve LC Waikiki Yönetim Kurulu üyesi Şefik Yılmaz Dizdar, "Şu anda yurt içinde 600 ve 41 ülkede 400'e yakın mağazamız var. Üretimimizin hemen hemen yüzde 99'u yerli üretimdir. Dışarıdan ithalatımız son derece azdır. İhracatımız ise bu yıl 995 milyon dolar oldu" dedi.Üniversiteyi bitirdikten sonra Türkiye Demir Çelik İşletmelerinde çalışmaya başladığını ifade eden Dizdar, "Burada çalıştıktan sonra memurluktan istifa ederek serbest mesleğe yöneldim. Türkiye Demir Çelik İşletmelerinde çalıştığım sıralarda edindiğim tecrübe bana rehber oldu. Dış ticaret ile uğraşırken bugünkü LCW'nin temeli olan Taha Tekstil firmasını kurduk" diye konuştu.Dizdar, özellikle çocuk giyimi üzerine sektörün en önde kuruluşlarından biri olduklarını da kaydederek şunları söyledi;"Şu anda yurt içinde 600, yurt dışında 400'e yakın mağazamız var. 41 ülkede 400'e yakın mağazamız var, özellikle Balkanlarda, Türk Cumhuriyetlerinde, Arap ülkelerinde. Direk olarak bizim mağazalarımızda çalışan eleman sayısı 44 bin civarında ama bize fason imalatı yapan kuruluşlarla birlikte 400 bine yakın istihdam sağlayan bir kuruluş durumundayız. Bundan dolayı büyük gurur duyuyoruz. Üretimimizin hemen hemen yüzde 99'u yerli üretimdir. Dışarıdan ithalatımız son derece azdır. İhracatımız bu yıl içerisinde 995 milyon dolar oldu. Gelecek yıllarda 1,1 milyar doları hedefliyoruz. Daha çok ihracata ağırlık vermemiz için kolaylıklar sağlanıyor. Hükümet politikası olarak da öne çıktığı için bir takım teşvikler oluyor. Bu sektörde bildiğiniz gibi en önde olan bir kuruluştur. Bunun sebebi bir defa hiç hile yapmadık. Tamamen dürüst davrandık. Kendi yaptığımız ürünleri kalite kontrol yaparak geliştirdik. En iyi, kaliteli malı en ucuza müşteriye sunmak, müşteriyi memnun etmek gibi prensipleri edindik." - KARABÜK