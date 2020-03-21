Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››İş adamı Ergin'den hükümetin korona tedbirlerine destek - Haberler

İş adamı Ergin'den hükümetin korona tedbirlerine destek

Diyarbakırlı iş adamı Süleyman Ergin, Türkiye'de görülmeye başlanan koronavirüs salgını sonrası hükümetin aldığı tedbirlere destek verdi.

21.03.2020 14:11 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:11
İş adamı Ergin'den hükümetin korona tedbirlerine destek
Diyarbakırlı iş adamı Süleyman Ergin, Türkiye 'de görülmeye başlanan koronavirüs salgını sonrası hükümetin aldığı tedbirlere destek verdi.

Diyarbakırlı iş adamı Süleyman Ergin'den Türkiye'de görülmeye başlanan koronavirüs salgını sonrası ölümlerle sonuçlanmasıyla hükümetin aldığı tedbirleri sonuna kadar desteklediklerini söyledi. Koronavirüsün bütün dünyayı etkisi altına aldığını ve Türkiye'de de hükümetin işin başından beri işi ciddi aldıklarını belirten Ergin, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca başta olmak üzere, devletimizin bütün kademeleri ortak aklı kullanarak, daha tehlike kapımıza dayanmadan gerekli tedbirleri almaya başladılar. Başta yaşlılarımız olmak üzere, hepimizin azami ölçüde, temizlik kurallarına dikkat etmesi, özellikle içinde bulunduğumuz şu günlerde, kalabalık yerlerde olabildiğince az kalması ve tekrar evine dönmesi, hepimiz açısından son derece faydalıdır. Bunun yanı sıra, sık sık ellerimizi sabunlu suyla yıkayıp, hem bireysel, hem de çevresel temizliğe özen göstermemiz gerekiyor. Kullandığımız bize özel bütün materyalleri de yine temizlemek, hastalığa yakalanma riskimizi minimuma indirir. Unutmamak gerekir ki, bedensel ve çevresel temizlik, bütün hastalıkların bir numaralı panzehiri temizliktir. Nisan ayının ortalarına kadar bu tempoda son derece dikkatli ve özenli gidersek, havaların ısınmasıyla beraber, koronavirüs bulaşma ihtimali de azalacak" dedi. - DİYARBAKIR
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler : Koronavirüs, Türkiye, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Belediye resmi hesabından bu fotoğrafı paylaştı: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın Haberler
Belediye resmi hesabından bu fotoğrafı paylaştı: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın
Bakan Selçuk’a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı? Haberler
Bakan Selçuk'a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı?
’Neden evden çıktınız?’ sorusuna verdiği yanıtla pes dedirtti Haberler
"Neden evden çıktınız?" sorusuna verdiği yanıtla pes dedirtti
’Bu adam altına kaçırıyor’ ifadesi boşanma sebebi sayıldı Haberler
'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesi boşanma sebebi sayıldı
Koronavirüs testleri nasıl yapılıyor? Uzman isim canlı yayında adım adım anlattı Haberler
Koronavirüs testleri nasıl yapılıyor? Uzman isim canlı yayında adım adım anlattı
’Evde kalın’ çağrısına uyulmaması üzerine Bakanlık harekete geçti! Bir yasak daha geldi Haberler
"Evde kalın" çağrısına uyulmaması üzerine Bakanlık harekete geçti! Bir yasak daha geldi
Bu ilçemizde koronavirüse karşı 3 dilde uyarı yapıldı Haberler
Bu ilçemizde koronavirüse karşı 3 dilde uyarı yapıldı
Rizeli gençten sıra dışı tedbir! Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı Haberler
Rizeli gençten sıra dışı tedbir! Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı

Son Dakika Güncel Haberleri

Miraç Kandili - Haber Uzunköprü'de koronavirüs tedbirleri kapsamında banklar kaldırıldı - Haber Ortağını göğsünden vurdu, 'kazayla oldu' dedi - Haber 46 ülkeye daha uçuşlar durdurulacak - Haber İşaret diliyle korona virüs kuralları anlatıldı - Haber Son dakika: Berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri geçici olarak durdurulacak - Haber Yetkililerin uyarılarını dikkat almayan yaşlılar, sundukları gerekçelerle pes dedirtti - Haberler Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı - Haber Yargıtay, 'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesini boşanma sebebi saydı - Haber Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı - Haber Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti - Haber Rizeli genç, koronavirüse karşı 8 metrelik kiraz ağacının tepesine yaptığı ağaç evde yaşıyor - Ekonomi
Loading