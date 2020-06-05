İŞ ADAMI, EVLERİNE GİTTİĞİ 2 KADIN ARKADAŞI TARAFINDAN ÖLDÜRDÜ

GAZİANTEP'te iş adamı Mustafa Şahin (50), evlerine gittiği 2 kadın arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

05.06.2020 15:46 | Son Güncelleme: 05.06.2020 15:50
GAZİANTEP'te iş adamı Mustafa Şahin (50), evlerine gittiği 2 kadın arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Olay, dün gece Mücahitler Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, plastik ürün fabrikası sahibi Mustafa Şahin arkadaşı olan Nurefşan A. ve Esin K. adlı kadınların yaşadığı eve gitti. İlerleyen saatlerde Şahin ile kadınlar arasında henüz billinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüşen olayda 2 kadın, Mustafa Şahin'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Kadınlar kaçarken, ihbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
KADINLAR GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri, kısa süre sonra 2 kadını, olay yerine yakın bir bölgede yakalayarak gözaltına aldı. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Şahin'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Başlatılan soruşturma sürüyor. İŞ ADAMI, EVLERİNE GİTTİĞİ 2 KADIN ARKADAŞI TARAFINDAN ÖLDÜRDÜ

Kaynak: DHA

Etiketler: Mustafa Şahin, Güncel, Haber

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