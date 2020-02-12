İŞ ADAMI FARUK GÜLLÜ'YE 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ (2)

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturmada, kapatılan TUSKON ve üye şirketlerine yönelik 86 sanıklı davadan dosyası ayrılan iş adamı Faruk Güllü'nün örgüt üyesi olmak suçundan yargılandığı davada, mütalaa açıklandı. Savcı, Güllü hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın ayrılmasından sonra ikinci kez görülen duruşmaya tutuklu sanık Faruk Güllü getirildi. Mahkeme başkanı bir önceki celsede gizli tanık olarak ifade veren "x347965219" mahlaslı tanık hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tanık koruma tedbir kararının kaldırdığını okudu. Bunun üzerine gizli tanık sıfatı kaldırılan "x347965219" mahlaslı Recep K. tanık olarak ifade verdi.

TOPLANTILARDA ÖMER FARUK KAVURMACI DA VARDI

Önceki verdiği ifadelerin doğru olduğu belirten Recep K., "Faruk Güllü'nün cemaat içinde olduğunu söylemiştim, Güllü'yü mütevelli toplantılarında gördüm. Toplantılar Bakırköy'de yapılıyordu ve herkese açık değildi. Toplantılarda esnafla dini sohbetler yapılıyordu, bazen bu toplantılarda öğrenciler de oluyordu. Toplantılar ayda 1-2 kez yapılıyordu ben de çok kez toplantılara katıldım. Toplantılarda Ömer Faruk Kavurmacı, Sait Kavurmacı ve Hazim Sesli de vardı." dedi.

Mahkeme başkanı, tanık Recep K.'ya yapılan toplantılara Güllüoğlu marka baklavanın gelip gelmediği sorusunu yöneltti. Recep K. da "Mütevelli toplantıları her zaman yemeli içmeli olmuyordu. Arada baklava da ikram ediliyordu. Cemaat içerisinde olan kişilerin markaları genelde satın alınırdı. Cemaat aldığın kaşar peynirine kadar sağlık için bilgi paylaşılırdı zaten. Bakırköy'e yakın olduğu için baklavalar Güllü'den alınırdı, baklavaların başka yerden geldiği de olurdu. Baklavalara para ödenip ödenmediğini hatırlamıyorum" şeklinde cevap verdi.

"BİRKAÇ DEFA TOPLANTILARA GİTTİK"

Avukat beyanlarının alınmasının ardından söz verilen tutuklu Faruk Güllü ise "Biz birkaç defa toplantılara gittik. Gediklibaba cemaatine de gittik. Biz orada mütevelli olarak değil, çağırıldığımız için gittik. İş adamları yardım etsin diye çağırıyorlardı. Biz de gidiyorduk." dedi.

SAVCI 15 YILA KADAR HAPSİNİ İSTEDİ

Cumhuriyet savcısı, MASAK raporu, Bank Asya hesabındaki faaliyetlerin yoğunluğu ve FETÖ'nün düzenlediği kapalı sohbetlere katılması gibi eylemlerin örgütsel eylemler içinde olduğunu ifade ederek hayatın olağan akışına uygun olmadığını dile getirdi. Savcı mütalaasında Güllü hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Savcı, sanığın tutukluluk halinin ise mahkemenin takdirinde olduğunu dile getirdi.

Duruşma Faruk Güllü'nün mütalaaya karşı savunma yapmasıyla devam ediyor.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı'nın da aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılandığı dava kapsamında tutuklu olarak yargılanan Faruk Güllü'nün dosyası, 7 Ekim 2019 tarihli duruşmada hakkındaki tüm delillerin toplanması sebebiyle bu davadan ayrılmıştı. Sanık Faruk Güllü'nün "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.