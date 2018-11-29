29 Kasım 2018, 10:50
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İş Adamı Fatih Güleç, 15 Yaşındaki Kızına İcra Mesajı Gelince İsyan Etti: Gelin İdam Edin

İş adamı Fatih Güleç, 15 yaşındaki kızına icra mesajı gönderen yetkililere "Gelin beni idam edin. Yeter ki çocuklarıma ilişmeyin." diyerek isyan etti.

Ziraat mühendisi iş adamı Fatih Güleç, Güleç soyismindeki herkese icra mesaj atan yetkililere isyan ettiği videoyu Twitter üzerinden paylaştı.

'HAPSE ATIP İDAM EDİN, ÇOCUĞUMA İLİŞMEYİN'

Sosyal medyadan yetkililere seslenen Güleç "İcra dosyalarım var. Hacze gelecekler. Bunun ön bildirimini yapıyorlar. Bana mesajı geliyor ama aynı mesaj Güleç soyismini taşıyan herkese gönderiliyor. 15 yaşındaki kızıma "Sayın Fatih Güleç evinizi icraya geleceğiz." diye mesaj geliyor. Kızım ağlayarak telefon açıp "Babacığım böyle bir mesaj geldi" diyor. Baba Buradaki amaç nedir. Gelin her şeyimi alın. Canımı da alın. Ama çoluğu çocuğu taciz etmekten vazgeçin. Beni hapse attırın, idam ettirin ama Allah aşkına çocuğu rahat bırakın." dedi.

29 Kasım 2018 Perşembe 10:50



YORUMLAR (57)
ADSIZ: telefon hattı 15 yaşındaki kızının üzerine değilde senin üzerine kayıtlı olduğu için mesaj kızına gitmiş olabilir mi?
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TYHTE6Y45: öde borcunu gardaş al malı git sonra yok şu yok bu.
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RR: izmir barosundan şenol hukuk bürosudan FERHAT ŞENOL adlı avukat yedi sülaleyi arayıp rahatsız ediyo ben her yeri aradım çözüm bulamadım 300 tl ödemessen 12800 olacak dio köyde babamıda aramişlar senin eve gelecez die
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ADANALI: Türkiyedeki p Birey İcralık Kimse Bişe Alamaz , Vatandaşın Cebinde Para Kalmadı Kartlar Krediler Patladı Ekonomide Bahar Rüzgarları Estiren Bürokratlar Fabrikalar İşçi Çıkarıyor Esnaf Kepenk Kapatıyor Ama Bürokratlar Gündem Yaratmak İçin Soğana Sardılar Millet Aç
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ÜZÜLDÜM: Allah herkesin yardımcısı olsun .bu zamanda ticaret yapmak ,işletme çalıştırmak gerçekten çok zor.keşke tebliğ sadece borçlu olan kişiye yapılsaydı adamı canından bezdirmiş.ama telefon hatları şirket adına ise onu bilemem.bilerek isteyerek yapılan bir şey olmayabilir.
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