İş Adamı Gültekin 7 Kurşunla Öldürülmüş

15 Kasım 2018 Perşembe 16:08



15 Kasım 2018 Perşembe 16:08

BEŞİKTAŞ'ta dün uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ali Rıza Gültekin cinayetiyle ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Saldırının meydana geldiği yere geçen haziran ayında polis tarafından kumar baskını yapıldığı ortaya çıktı. Öte yandan Ali Rıza Gültekin'in ön otopsi raporunda vücuduna 7 kurşun isabet ettiği ortaya çıktı. 9 mm çapında silahların kullanıldığı saldırıda bir kurşunun Ali Rıza Gültekin'in başına diğerlerinin vücuduna isabet ettiği öğrenildi.DAHA ÖNCE KUMAR BASKINI YAPILMIŞİşadamı Ali Rıza Gültekin'in saldırıya uğradığı mekanın geçtiğimiz Haziran ayı içinde Kumar baskını yapıldığı tespit edildi. Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan baskında içerde bulunanlara kumar oynamak suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.VÜCUDUNA 7 KURŞUN İSABET ETMİŞÖte yandan Ali Rıza Gültekin'in ön otopsi raporunda vücuduna 7 kurşun isabet ettiği belirtildi. 9 mm çapındaki mermilerin birinin Ali Rıza Gültekin'in başına diğerlerin ise vücudunun çeşitli yerlerine isabet ettiği öğrenildi. Bu arada soruşturmaya Organize Suçlarla Mücedele Şube Müdürlüğü de dahil oldu. Soruşturmayı artık Asayiş Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü birlikte yürütecek. - İstanbul