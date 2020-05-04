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İş Adamı Gürsoy'dan Adıyaman Belediyesine 10 bin maske

Adıyamanlı işadamı Sadık Gürsoy, korona virüs (Covid-19) salgını sonrası vatandaşlara dağıtılmak üzere Adıyaman Belediyesine 10 bin adet maske bağışında bulundu.

İş Adamı Gürsoy'dan Adıyaman Belediyesine 10 bin maske
04.05.2020 16:41 | Son Güncelleme: 04.05.2020 16:41
Adıyamanlı işadamı Sadık Gürsoy, korona virüs (Covid-19) salgını sonrası vatandaşlara dağıtılmak üzere Adıyaman Belediyesine 10 bin adet maske bağışında bulundu.

MSG Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Gürsoy, dünyayı kasıp kavuran yeni tip korona virüs (Covid-19) salgın sürecinde birlik ve beraberlik içerisinde olunması gerektiğini vurgulayarak hazırlatmış olduğu 10 bin adet maskeyi Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a teslim etti.

Maskeleri teslim alan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, MSG Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Gürsoy'a göstermiş olduğu örnek davranış ve desteklerinden dolayı kendisine teşekkür etti.

Başkan Kılınç, "Sadık beye teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar bizlere maske desteğinde bulundular. Bizlerde inşallah esnaflarımıza, vatandaşlarımıza dağıtacağız. Çarşı ve caddelerimizi dolaştığımız zaman görüyoruz biraz umursamazlık var. Dikkat etmemizde yarar var. Süreç şuan çok şükür iyi gidiyor ama iyi gidiyor diye rehavete kapılmamız gerekiyor. Bireysel hijyene ve sosyal mesafeye lütfen dikkat edelim. Çünkü bunun başka bir tedavi yöntemi yok. Bunun en iyi tedavisi bu hastalığa yakalanmamak ve bu yüzden de kendimizi koruyacağız. Mesafemize dikkat edip maskesiz dolaşmamız gerekiyor. Sadık beye bu desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Daha sonra konuşan ve birlik beraberlik mesajları veren işadamı Sadık Gürsoy, "Devletimiz ve milletimizin yanında olmamız gerekiyor. Bizler hem Ramazan ayında hem de çifte bayram olması dileğiyle sosyal farkındalıklarımızla inşallah bu zorlu süreci atlatacağız. Rabbim hayırlara vesile kılsın, lütfen herkes kendisine dikkat etsin, sağlık kadar önemli hiçbir şey yoktur. Herkese sağlıklı günler diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Süleyman Kılınç, Adıyaman, Güncel, Haber

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