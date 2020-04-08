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İş adamı, ihtiyaç sahiplerinin market borcunu kapattı

MUĞLA'nın Milas ilçesinde ismini açıklamayan bir iş adamı, bir markete girip, ihtiyaç sahiplerinin veresiye defterindeki borçlarını kapattı.

08.04.2020 12:51 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:51
İş adamı, ihtiyaç sahiplerinin market borcunu kapattı

MUĞLA'nın Milas ilçesinde ismini açıklamayan bir iş adamı, bir markete girip, ihtiyaç sahiplerinin veresiye defterindeki borçlarını kapattı.

Milas'ta bir iş adamı, salı günü sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Ekrem Güçlü'nün işlettiği markete gitti. İsmini açıklamayan iş adamı, mahallede işsiz ve ihtiyaç sahibi kişilerin isimlerini sordu. Güçlü, borcunu ödeyemediğini belirttiği 7 kişinin ismini verdi. Hayırsever vatandaş, bu 7 kişinin yaklaşık 3 bin liralık borcunu ödeyerek kapattı. İş adamı ayrıca evinden çıkamayan ve dar gelirli olan vatandaşlara da erzak yardımında bulundu.

Mahallede uzun yıllardır market işlettiğini belirten Ekrem Güçlü, "Dün, bir arkadaşımız geldi. Borcu olup da ödeyemeyen arkadaşlara yardımcı olmak istedi. Gerçekten zor durumda olup, ihtiyaç sahibi olan muhtaç ailelerin borcunu ödedi. O kişilere biz bildirdik, onlar da memnun kaldılar. Dua ettiler, teşekkür ettiler. Biz de bunları bir başlangıç olarak, yerel esnafın korunması ve birçok şeye örnek olması amaçlı görüyoruz. İnşallah, hayırlara vesile olur" dedi.

Mahalle sakinlerinden Önder Mil ise, "Mahallede borcunu ödeyemeyen vatandaşa yapılan bu yardımı takdir edilecek bir davranış olarak görüyorum. Hele hele içinde bulunduğumuz bu dönemde, sıkıntılı zamanda yapılan hareket bence maddi durumu iyi olan her vatandaşın yapması gereken hareket. Böyle bir zincir başlamalı. Bence bu başlangıç olmalı. Zor durumda olan, sıkıntılı olan ve borcunu ödeyemeyen vatandaşlara böyle yardımlar yapılmalı" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Milas, Güncel
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