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İş adamı İsmet Güral'dan Rektör Uysal'a ziyaret

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Güral Porselen Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Güral ve beraberindeki heyetle ile bir araya geldi.

04.10.2019 12:49İş adamı İsmet Güral'dan Rektör Uysal'a ziyaret
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Güral Porselen Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Güral ve beraberindeki heyetle ile bir araya geldi.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede, Rektör Uysal'a, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez eşlik etti.

Görüşmede İsmet Güral, Rektöre yeni görevinin hayırlı olması dileklerini ileterek başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Uysal, ziyaretlerinden ve iyi dileklerinden dolayı Güral'a teşekkür etti. - KÜTAHYA

Dumlupınar Üniversitesi, İsmet Güral, Kütahya, Rektör, Güncel

Kaynak: İHA

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