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İş adamı kardeşlerden sağlık çalışanlarına 400 kasa meyve

Isparta'da soğuk hava deposu işletmeciliği yapan iş adamı Özdemir kardeşler, korona virüsle mücadelede fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına 400 kasa meyve gönderdi.

08.04.2020 16:29 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:30
İş adamı kardeşlerden sağlık çalışanlarına 400 kasa meyve
Isparta 'da soğuk hava deposu işletmeciliği yapan iş adamı Özdemir kardeşler, korona virüsle mücadelede fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına 400 kasa meyve gönderdi.

Çin'den dünyaya yayılan yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'de de görüldüğü günden bu yana sağlık çalışanları fedakarca çalışmalar yürütüyor. Isparta'nın Gelendost ilçesinde soğuk hava deposu işletmeciliği yapan iş adamları Murat ve Cemal Özdemir kardeşler, sağlık çalışanlarına elma, armut ve portakaldan oluşan 400 kasa meyve gönderdi. Gelendost ilçesinde bir kamyona yüklenen meyveler, Isparta Valiliğinin koordinasyonu ve Gelendost Belediyesinin organizasyonunda İl Sağlık Müdürlüğüne getirildi. Burada kamyondan indirilen meyveler, depoya alındı. Meyvelerin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hastanelere dağıtılacağı bildirildi.

"Sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz"

Meyve kamyonuna eşlik ederek teslimatı sağlayan Gelendost Belediyesi Özel Kalem Müdürü İsmail Esen, gece gündüz fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına 400 kasa meyve getirdiklerini belirterek, "Bunların içinde elma, portakal ve armut bulunuyor. Bu konuda özellikle sayın valimize teşekkür ediyoruz. Ayrıca sağlık çalışanlarına meyveleri gönderen Murat ve Cemal Özdemir kardeşlere çok teşekkür ederiz. Kasaların hepsi Özdemir kardeşler tarafından tek tek paketlendi ve sayın valimiz tarafından organize edildi. Belediye Başkanımız Mehmet Sezgin'in görevlendirmesiyle biz de meyvelerin teslimini sağladık. Bütün sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz, iyi ki varsınız" diye konuştu. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Etiketler: Cemal Özdemir, Gelendost, Isparta, Güncel
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