İş adamı Medet Anlı: "Toprak sahibi ile müteahhit firma inşaata girerken limited şirketi kurmalı""Müteahhit tek başına inşaata girmemeli""Belediyeler tapuların yüzde 25'ine tedbir koymalı"

İSTANBUL - İş adamı Medet Anlı, "Toprak sahibi ile müteahhit firma inşaata girerken limited şirketi kurmalı. Müteahhit tek başına inşaata girmemeli. Çünkü iskan alınırken arada muhalefet doğuyor, iskan alınmıyor ve inşaat yarıda kalıyor. Belediye de tapuların yüzde 25'ine tedbir koyacak. İnşaatların yüzde 85'i bitmeden bu yüzde 25'lik tedbiri kaldırmayacak" dedi. Bazı kentsel dönüşüm projeleri ve bazı inşaat projeleri, dış ve iç etkenlerden dolayı tamamlanamayıp vatandaşların mağdur olmasına neden oluyor. Bu projelerde alınacak birkaç tedbir ile vatandaşların mağdur olması engellenebilir. 20 yıldır inşaat sektöründe bulunan iş adamı Medet Anlı, inşaat şirketlerinin ve projelerin batmaması için önerilerde bulundu. Anlı, toprak sahibi ile müteahhit firmanın inşaata girerken limited şirketi kurması gerektiğine vurgu yaparken, müteahhittin tek başına inşaata girmemesi gerektiğini söyledi. Anlı, bu konuda belediyelere de görev düştüğünü belirtti."Müteahhit tek başına inşaata girmemeli"İnşaat şirketleri ve projelerin batmaması önerilerde bulunan Medet Anlı, "Toprak sahibi ile müteahhit firma inşaata girerken limited şirketi kurmalı. Müteahhit tek başına inşaata girmemeli. Çünkü iskan alınırken arada muhalefet doğuyor, iskan alınmıyor ve inşaat yarıda kalıyor. Belediye de tapuların yüzde 25'ine tedbir koyacak. İnşaatların yüzde 85'i bitmeden bu yüzde 25'lik tedbiri kaldırmayacak. Neden? Kişi inşaatı bitirmiyor, kayyum atandığı zaman bin dairede 250 daire inşaatını bitirir. Neden inşaatlar yarım kalıyor? Kayyum atanıyor ortada mal yok. Belediyenin ya da devletin oluşturacağı bir firmanın elinde tedbir imkanı olursa; yapı denetim firmaları olabilir. Yapı denetim firmaları sadece inşaatı kontrol etmeyecek, bin dairelik projede 250 daire tedbir olacak. Yani satılamayacak. İnşaatın yüzde 85'i bittiği an o tedbir kaldırılacak. Toprak sahibi ve müteahhit "Yok beni ilgilendirmiyor" demeyecek, vatandaşlarımız yarı yolda kalmayacak. Zaten inşaatları çok kaliteli yapıyoruz. Nerede sorun var: Bitiremiyoruz. Çünkü çok fazla dış etkenlerle karşı karşıya kalıyoruz. Ülkemiz gelişmekte ve büyümekte olan bir ülke olduğu için rahat bırakılmıyor" dedi."Çok güzel başlıyoruz ama sonunu getiremiyoruz"Türkiye'de ve bölgedeki inşaat sektörünü nasıl gördüğünü aktaran Anlı, "Dünyanın iki şekilde yürüme şekli var; biri gelişmekte olan ülkeler bir de gelişen ülkeler. Biz hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkeyiz. ABD, İngiltere ve diğer gelişmiş ülkelerden ekonomiyle alakalı olarak biraz gerideyiz. Diğer gelişmekte olan ülkelerden inşaatımız daha kaliteli ve daha güzel. Sadece bitiremiyoruz ve sonunu getiremiyoruz. Çok güzel başlıyoruz ama sonunu getiremiyoruz. O da hem bizim hem de dış etkenlerin suçu. Biz, sadece okyanusun içinde bir damlayız. Önerilerimizi lütfen dikkate alsınlar" şeklinde konuştu."İnşaatta 20 dönüm alanda bin daireyi geçmemeli"Yaptıkları projelerde neye önem verdiklerini değinen Anlı, "Projelerime başladığımda, ilk olarak bitirebilecek miyim? ona önem veriyorum. Daha sonra fiyata ve yeşile önem veriyorum. Bir de benim bir prensibim var: Bir dairenin nefes alma alanı diye kavram geliştirdim. Ben emlakçılık ve al-sat yaptım. Bir bağımsız bölüm bence 200 metrekare nefes almalı. 20 dönümde bin daireyi geçmemeli o da yatayda değil dikeyde bin daireyi geçmemeli. Yatay ise bu 500'e düşmeli. Nefes alma alanı bizim yaşam alanımız. 20 dönüm alana 3 bin daire yapamazsınız, yani bin bağımsız bölümü geçmemeli Bunlara dikkat ediyorum ediyorum" diye konuştu.Sosyal sorumluluk projesi: Huzurevi ve anaokulSosyal sorumluluk kapsamında bir huzurevi ve anaokulu yaptıracağını bildiren Anlı, "Bu çok zor bir şey değil, hatta çok da övgü aldı. Lüks siteler yapıp aidat alıyoruz. Bu aidatın içerisinde bizim ortak alanlarımız var. Burada yapabileceğimiz sadece şu: 7/24 çalışacak nitelikli personelleri koymak. Projelerimizi normal topladığımız aidatın içerisinde yapacağız. Bu ilk olarak 9'uncu ayda ki projemizle başlayacak. 10'uncu ve 11'inci ayda tamamen hizmette olacak" açıklamasında bulundu."2 bine yakın inşaat mağdurunun evlerini teslim etmeye başladık"2 bine yakın inşaat mağduruna ev vermeye başladıklarını hatırlatan Anlı, "Aslında inşaat firmalarını kötülemek istemiyorum, aynı futbol kulüpleri gibi sürecin mağdurları. İnşaat firmalarının mağdurlarına söz verdiğimiz gibi evlerini ve tapularını teslim ettik. Normalde 18 ay zamanımız vardı, biz 12'nci ayda 450 mağdurumuzun evi de teslim olacak. Bu ülke çok güzel, hep beraber mücadele edeceğiz ve hak ettiği yerlere getireceğiz" dedi.

Kaynak: İHA