Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İş adamı Milli Dayanışma Kampanyası'na 300 bin TL bağışladı

İş adamı Milli Dayanışma Kampanyası'na 300 bin TL bağışladı Adıyamanlı işadamı Nusret Özavcı, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 300 bin TL'lik bağış yaptı.

03.04.2020 10:07 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:09
İş adamı Milli Dayanışma Kampanyası'na 300 bin TL bağışladı
ADIYAMAN - Adıyamanlı işadamı Nusret Özavcı, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 300 bin TL'lik bağış yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na toplumun her kesiminden yağıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 'Biz bize yeteriz' sloganıyla başlatılan kampanyaya Adıyamanlı iş adamı Nusret Özavcı'da destek vererek, 300 bin TL bağışladı. Banka şubesine giden ve hesabından 300 bin TL, kampanyanın hesabına havale eden iş adamına dekontunu Banka Müdürü Mehmet Yunus Selçuk verdi. İşadamı Nusret Özavcı, "Biz işadamları olarak 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasında devletimizin yanındayız. Bu zor günlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu bu kampanyaya bizimde katkımız olsun istedik. Çorbada tuzumuz olması için bağışta bulunduk. Toplumumuzun tüm kesiminin bu kampanyaya katılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. İş adamı Milli Dayanışma Kampanyası’na 300 bin TL bağışladı

Kaynak: İHA

Etiketler: Nusret Gökçe, Genel

Haberin Videosu :

İş adamı Milli Dayanışma Kampanyası'na 300 bin TL bağışladı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› genel ››İş adamı Milli Dayanışma Kampanyası'na 300 bin TL bağışladı - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

10:50: Rusya'da son 24 saatte 601 yeni koronavirüs vakası - Haberler 10:50: İstanbul'da "kalaşnikoflu" çatışma sonrası cephanelik ele geçirildi - Haberler 10:50: Moto G8 Power Lite Tanıtıldı, İşte Fiyatı ve Özellikleri - Haberler 10:50: John Wick Hex, PlayStation 4 için de Duyuruldu - Haberler 10:50: The Last of US Part II, Belirsiz Bir Tarihe Ertelendi - Haberler 10:32: Canlı yayında Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: Bilim Kurulu'nun kararına uyulmadı - Haberler 10:30: Koronavirüs karantinasında olan geminin komutanı askerlerin tahliyesini istediği için görevden alındı - Haberler 10:13: Koronavirüs nedeniyle evlerine kapanan insanlar, uzun süre bayatlamayan ekşi mayalı ekmekleri tercih ediyor - Haberler 09:54: Mahkeme, İBB'nin Haydarpaşa ve Sirkeci ihalelerine yaptığı itirazı reddetti - Haberler 09:49: Türkiye, koronavirüs salgınına karşı tek yürek olmuşken otelde parti düzenlediler - Haberler 07:23: 18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak