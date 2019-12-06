İş adamı Murat Sancak'a silahlı saldırı davasında karar

İŞ adamı Murat Sancak'ın içinde bulunduğu araca silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin biri tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, tutuklu sanık Turgut Üney'e toplam 33 yıl 6 ay 15 gün, iki sanığa 2'şer ay 15'er gün hapis cezası verirken, 3 sanığın beraatine hükmetti.

Büyükçekmece'de 20 Ağustos 2015 tarihinde iş adamı Murat Sancak'a saldırı düzenlediği iddiasıyla yargılanan 1'i tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 20. duruşmada tutuklu sanık Turgut Üney ve başka suçtan tutuklu sanık Hüseyin Çaydavul cezaevinden getirildi. Duruşmaya yine başka suçtan tutuklu olan sanık Okan Karakuş SEGBİS ile bağlandı. Duruşmada tutuksuz sanık Serdar Bekir Orhan ve tarafların avukatları katıldı.

BU OLAYI FETÖ ÖRGÜTÜ ORGANİZE ETTİ

Duruşmada beyanı alınan Murat Sancak'ın avukatı Hüsnü Güneş, şikayetçi olduklarını belirterek, "Bu olayı FETÖ örgütünün organize ettiğini düşünüyoruz. Müvekkil, sanıkların hiçbirini tanımıyor. Aralarında hiçbir husumet yoktur. Müvekkilimin tek amacı maddi gerçeği ortaya çıkarmaktır." dedi. Son sözü sorulan Turgut Üney: "Bu olay baştan beri benim üzerime kurmacadır. Dört buçuk yıldır suçsuz yere cezaevindeydim. Serdar, Zeki ve Fatih gibi ben de suçsuzum." şeklinde konuştu.

33 YIL 6 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI VERİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme sanık Turgut Üney'e, Murat Sancak, koruması Mehmet Karar ve şoförü İsmail Özay'a karşı "Tasarlayarak kasten öldürme suçuna teşebbüs etmek", "Suç üstlenmeye azmettirme" ve "Ruhsatsız silah taşıma" suçlarından toplam 33 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, sanıklar Hüseyin Çaydavul ve sanık Okan Karakuş'u "Suç üstlenme" suçlarından ayrı ayrı 2'şer ay 15'er gün hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme, sanıklar Fatih Sekman, Bekir Orhan ve Zeki Yılmaz'ın ise beraatine karar verdi.

MÜTALAADAN

Cumhuriyet savcısı 19 Şubatta esas hakkındaki mütalaasını açıklamıştı. Mütalaada, tutuklu sanık Turgut Üney'in "Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "Ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma" ve "Suçu üstlenmeye azmettirme" suçlarından toplam 40 yıldan 65 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Sanıklar Hüseyin Çaydavul ve Okan Karakuş'un "Suçu üstlenme" suçundan 2'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmalarının istendiği mütalaada diğer sanıklar Fatih Sekman, Serdar Bekir Orhan ve Zeki Yılmaz'ın suçları işlediklerine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden ayrı ayrı beraatleri talep edilmişti. Savcı, ayrıca olayın tespit edilemeyen diğer fail ve faillerinin tespiti ve gereğinin ifası için Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunulmasını istemişti.

- İstanbul