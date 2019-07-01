01.07.2019 10:21
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İş adamı önce karısını vurdu sonra intihar etti

İş adamı önce karısını vurdu sonra intihar etti

İş adamı T.C Başakşehir'de yaşadıkları lüks villada önce karısını vurdu sonra intihar etti.

İş adamı T.C Başakşehir 'de yaşadıkları lüks villada önce karısını vurdu sonra İntihar etti.

Olay, Başakşehir 1. Kısım Mahallesinde bulunan lüks bir villada Sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, İş Adamı T.C ve eşi Ş.C bilinmeyen bir sebepten tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine iş adamı T.C önce silahla eşini vurdu sonra intihar etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk yaptıkları incelemelerde çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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