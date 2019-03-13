13 Mart 2019, 11:25
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İş Adamı Sandığı Sevgilisi Tarafından Hamileyken Terk Edilen Oyuncu Berrak Onay, İlk Kez Konuştu

İş adamı sandığı itfaiye eri sevgilisi tarafından hamileyken terk edilen Oyuncu Berrak Onay, olayla ilgili ilk kez açıklama yaptı.

Birçok başarılı projede yer alan oyuncu Berrak Onay, iş insanı sandığı itfaiye eri sevgilisi tarafından hamileyken terk edildiği haberleriyle magazin gündemine damga vurmuştu. Ünlü oyuncu olayla ilgili ilk kez posta.com.tr'ye konuştu.

SEVGİLİSİ TARAFINDAN KANDIRILDIĞINI SÖYLEDİ

Sevgilisi Veysel Yıldırım tarafından hamileyken terk edilen dizi oyuncusu Berrak Onay, yaşadıklarını tüm detayıyla anlattı. Onay, Veysel Yıldırım tarafından kandırıldığını söyledi.

Güzel oyuncu Berrak Onay, olayla ilgili şu açıklamaları yaptı;

"EVLİ OLDUĞUNU BENDEN GİZLEMİŞ"

"Meğer evliymiş. O zamanlar gençti tabii aşıktı bana. Bu nedenle evli olduğunu gizlemiş benden. Bekar kimliği kullanıyordu. Ne eve gidiyordu ne de alyans takıyordu. Hiç şüphelenmedim"

ZATEN ŞİRKETİ VARDI

Oyuncu, kendisini iş insanı olarak tanıttığı iddia edilen Veysel Yıldırım hakkında da şunları söyledi: "Veysel'in zaten şirketi vardı. Durumu da çok iyiydi ama maalesef işinde bir kriz çıktı. Bu nedenle itfaiyede çalıştı. Arabası falan da hala icralık.

"KÜÇÜMSENMEYE ÇALIŞILIYOR"

Birini dolandırmamış hırsızlık yapmamış itfaiyede çalışıyor. Ama cımbızla laf seçip itfaiyeci olarak küçümsenmeye çalışılıyor"

"ESKİ BİR OLAY YAŞANMIŞ OLARAK GÖSTERİLİYOR"

Çocuğunun babası Veysel Yıldırım ile yıllar önce barıştığını, kızının şu anda 10 yaşında olduğunu söyleyen Berrak Onay, çok eski bir olayın abartılarak, şu an yaşanmış gibi gösterildiğini, bu nedenle Türkiye'nin her yerinden insanların hamile sanarak ona destek mesajları attıklarını söyledi.

"ÇOCUĞUMU ALDIRMAK İSTEMEDİM"

Onay, evli olduğunu ne zaman öğrendiği sorusuna ise şu şekilde yanıt verdi: "Hamile kaldıktan sonra evli olduğunu öğrendim. Çocuğu aldırarak katil olmak istemedim. Veysel bana, 'Sabret, boşanacağım' dedi.

"KORKUDAN ÇOCUĞUN BENDEN OLMADIĞINI SÖYLEDİ"

Daha sonra akraba evliliği olduğu için ailesi müsaade etmemiş. Durum böyle olunca da korkudan ailesine beni tanımadığını, ve çocuğun ondan olmadığını söyledi."

"BABALIK DAVASI AÇMAK ZORUNDA KALDIM"

Veysel Yıldırım'ın bu süreçte 5 yıl kayıplara karıştığını ve ortağı olan kadınla da ilişkisi olduğunu söyleyen Onay, "Veysel kayıplara karışınca ben de o zaman babalık davası açmak zorunda kaldım" dedi.

"BEN VEYSEL'İ SEVMİYORUM"

Veysel Yıldırım ile barıştığı iddialarına ise, "Ben Veysel'i sevmiyorum. Biz imam nikahı ile evliydik. Benim için eski eş artık. Bana eski gücünü toplayınca, vefa borcunu ödeyeceğini söyledi. Ayrıca bana gelinlik giydirecekmiş. Benim için çocuğumun gelişimi, onuru ve gururu önemli" dedi.

"ARAMIZDA BİR SORUN YOK"

Veysel Yıldırım'ın evliliğinin devam ettiğini söyleyen Berrak Onay, çok mutlu bir hayatının olduğunu, sadece çocuk nedeniyle görüştüklerini söyledi. Öte yandan Veysel Yıldırım'ın kızıyla ilgilenmediği, nafakaları düzenli ödemediğini iddialarına ise, "Üzerine düşen bir durum, yapılması gereken bir şey varsa yapar. Aramızda bir sorun yok. Sadece nafakanın artırılması için dava açtım" diye ifade etti.

İtfaiye, Magazin


YORUMLAR (28)
GELSİN PARALAR: KIZIM EĞER HERŞEYİ BİLEREK YAPMAMIŞSAN SEN SAF DA DEĞİL TAM BİR APTALMIŞSIN. BEKAR SANMAN TAMAM İŞADAMI SANMAN TAMAM E! NİYE EVLİ OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE AYRILMADIN. MADEM AYRILMADIN EVLİ ADAMDAN BİRDE ÇOCUK YAPIYORSUN. KALKMIŞ BİRDE ŞİMDİ HABERLERE ÇIKIYORSUN. TEK AMACIN OLABİLİR ÜNLENMEK İSTİYORSUN.
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TAŞ KAFA: Adam vurup geçmiş sıkıntı olmaz böyle tiplerde
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LAYS : KADININ SALAĞI MAKBULDÜR
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ASDFASA: Aferin yapın imam nikahını. Adam evliymiş, şuymuş buymuş önemi yok. Sonuçta imam nikahı var. Ulan arlanmaz herifler resmen Allahı kandırmaya çalışıyosunuz. Sana az bile.
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SALVO: Pardon da nerde ünlü oyuncu. Adını yeni duyduk. Adam iş adamı olsaydı sesi çıkmazdı çakallll
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