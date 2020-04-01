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İş adamı Serdar Bahçivan sokak hayvanlarını unutmadı

Çin'de başlayarak tüm dünyada etkili olan korona virüsü nedeniyle alınan önlemler genişletilerek devam ediyor.

01.04.2020 11:29 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:29
İş adamı Serdar Bahçivan sokak hayvanlarını unutmadı
Çin'de başlayarak tüm dünyada etkili olan korona virüsü nedeniyle alınan önlemler genişletilerek devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında ormanlık, piknik alanları, mesire alanlarına girişlere kısıtlama getirilince sokak hayvanları mağdur oldu.

Silivri, Çatalca, Eyüp, Göktürk, Arnavutköy ve Beykoz ormanlarında yaşayan yüzlerce sokak hayvanının açlıktan ölmek üzere olduğunu duyan iş adamı Serdar Bahçivan ekibinden arkadaşları ile bu bölgelerdeki sokak hayvanlarına yardım yaparak herkesin gönlünü bir kez daha kazandı.

İş adamı olması yanında ülkemizin böyle bir zor süreçten geçtiğini ve herkesin taşın altına elini sokması gerektiğini kaydeden Bahçivan, hemen hemen tüm yardım kuruluşlarına da gerekli yardımları yaptığını dile getirip bu yardımların süreceğini belirtti. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
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Haberler ›› Güncel ››İş adamı Serdar Bahçivan sokak hayvanlarını unutmadı - Haberler

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