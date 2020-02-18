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İş adamı son yolculuğuna hüzünle uğurlandı

Edremit'te vefat eden sevilen iş insanlarından Can-Yapı sahiplerinden Erdem Gürer, hüzünle toprağa verildi.

18.02.2020 15:47 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:47İş adamı son yolculuğuna hüzünle uğurlandı

'te vefat eden sevilen iş insanlarından Can-Yapı sahiplerinden Erdem Gürer, hüzünle toprağa verildi.


57 yaşında vefat eden 1 çocuk babası olan iş adamı Erdem Ürer'in cenazesi öğleyin Bekir Efendi Camisi'ne getirildi. Ürer'in cenaze törenine, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Gerkuş, oda başkanları, iş adamları ve sevenleri ile aile yakınları katıldı. Öğlen namazı sonrası Ürer'in cenaze namazı Müftü Ahmet Yayla tarafından kılındıktan sonra yeni mezarlıkta toprağa verildi. - BALIKESİR


Edremit, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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