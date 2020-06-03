İŞ ADAMI SÜLEYMAN TOPLUSOY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kubilay ÖZEV DHA İstanbulKalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden ünlü iş adamı Süleyman Toplusoy, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

03.06.2020 15:09 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:21
Gamze ŞİMŞEK- Kubilay ÖZEV DHA İstanbul
Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden ünlü iş adamı Süleyman Toplusoy, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Giyim markası olan Roman Mağazaları'nın ortağı ve 3 çocuk babası iş adamı Süleyman Toplusoy, geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 59 yaşındaki Toplusoy'un cenazesi bugün Çekmeköy'de bulunan Ensar Camii'ne getirildi. Cenazeye aile yakınları, Ali Ağaoğlu ve çok sayıda iş insanı katıldı. Ali Ağaoğlu, 'Allah rahmet eylesin. Çok genç yaşta. Çok daha verimli olacaktı. Kader böyle. Allah yattığı yeri cennet etsin dedi. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Toplusoy'un cenazesi Çekmeköy Köyiçi Eski Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi. İŞ ADAMI SÜLEYMAN TOPLUSOY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Kalp Krizi, İstanbul, DHA, Güncel, Haber

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