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İş adamı Uğur Akkuş eşi Ebru Şallı'ya ABD'den 15 milyon dolarlık malikane satın aldı

İş adamı Uğur Akkuş üç ay önce nikah masasına oturduğu eski manken Ebru Şallı'ya Hollywood'un gözde mekanı Beverly Hills'ten 15 milyon dolarlık malikane satın aldı.

30.11.2019 16:25 | Son Güncelleme: 30.11.2019 16:51

Eski manken Ebru Şallı ve iş insanı Uğur Akkuş geçtiğimiz eylül ayında 2 yıllık birlikteliklerini nikah masasına taşımışlardı. Çırağan Saray'ında yapılan sade bir nikah töreni ile dünyaevine giren ünlü çiftten Uğur Akkuş, eşini hediyeye boğmaya devam ediyor. Akkuş son olarak ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles'ın Beverly Hills bölgesinde Ebru Şallı için malikane satın aldı.

SARAY YAVRUSU

İş adamının, açık artırmayla satılan saray yavrusu evi 15 milyon dolara (86 milyon TL) aldığı öğrenildi. Milliyet'in haberine göre,çiftin Beverly Hills'teki aşk yuvalarında; 12 oda, iki havuz, özel bir salonu ve tenis kortu bulunuyor. Ünlü çift yoğun iş temposundan vakit buldukça Beverly Hills'e gidecek.

VİLLASININ TAPUSUNU HEDİYE ETMİŞTİ

Kesenin ağzını sonuna kadar açan Uğur Akkuş bu jestiyle Ebru Şallı'nın ayaklarını yerden kesti. Uğur Akkuş, düğün öncesi Ebru Şallı'ya 200 bin TL'lik tek taş ve evlendikten sonra ise Bebek'teki milyon dolarlık villasının tapusunu hediye etti.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLERE KOMŞU OLUYOR

Dünyaca ünlü sanatçıların tercih ettiği bölgeden ev alan Akkuş ve Şallı çifti, Jennifer Lopez, Angelina Jolie ve Madonna gibi birçok isim oturuyor.

İş adamı Uğur Akkuş eşi Ebru Şallı'ya ABD'den 15 milyon dolarlık malikane satın aldı

Ebru Şallı, Uğur Akkuş, Akkuş, Magazin


HABER YORUMLARI (5)
MERAKLI:MADEM BU KADAR PARAN VAR BAŞKA BİRİNİ BULAMADIN MI BE ADAM
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MERVENUR:Evvettt, kim demis para mutlu etmiyor diye.
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HAYRİYE:ACABAKAC;YAS:FARK;VAR
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FERO:ebru okadar etmez
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JEAN RENO:YILBAŞI PİYANGOSU EBRUYA VURMUŞ
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