İş Adamına 'Cinayete Azmettirme' Suçundan 24 Yıl Hapis

05 Aralık 2018 Çarşamba 15:41



05 Aralık 2018 Çarşamba 15:41

Kayseri'de iş adamının araç içerisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği cinayetle ilgili açılan ve azmettirici olarak yurt dışına kaçarken yakalanan firari işadamı, yargılandığı mahkemece 'tahrik altında cinayete azmettirme' suçundan 24 yıl hapis cezası aldı.22 Nisan 2017'de Melikgazi ilçesi Köşk Caddesi'nde, 31 yaşındaki Ahmet Hassu'nun bulunduğu park halindeki otomobilin yanına yaklaşan Hacı E., tabanca ile araca ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ahmet Hassu, araçtan inerek bir markete sığındı. Ahmet Hassu'nun yanında bulunan arkadaşı Ayhan K. ise olay yerinden kaçan Hacı E.'in arkasından havaya ateş etti. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan ve 4 kurşun ile yaralanan Ahmet Hassu, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanan Hacı E. ve Mehmet G. isimli şüpheliler tutuklanırken, geniş çaplı yapılan operasyonda toplam 7 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheli Ahmet B. ise firar etti.CİNAYETİ İŞLEYEN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET ALMIŞTI28 Haziran'da Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Hacı E.'ye 'kasten adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, yakalama kararı bulunan işadamı Ahmet B. dışında diğer sanıkların beraatına karar verdi. Firari sanık Ahmet B.'ın dosyası tefrik edildi. Dosyası tefrik edilen ve 'cinayete azmettirme' suçundan tutuklama kararı ile aranan işadamı Ahmet B. Ağustos ayında Artvin Hopa sınırında polis ekiplerince yakalanarak, Kayseri'ye getirildi.Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Ahmet B. (59), tutuksuz sanık Halit Ç.(58) ve öldürülen Ahmet Hassu'nun şikayetçi babası S.H., annesi N.H. ve avukatlar hazır bulundu.Tutuklu sanık Ahmet B. mahkemede önceki celse verdiği savunmasını tekrar edip, kendisine komplo kurulduğunu belirterek, "Bu olayda zerre kadar ilgim yok. Hacı E.'yi azmettirmedim. Ahmet Hassu ile herhangi bir husumetim yoktur ancak babası ve dedesi ile tartışmamız oldu, adliyeye intikal etti. Babası S.H. ile kredi tartışması oldu. 300 bin TL kredi çekildi, teminatı bendim. Daha sonra benden habersiz yine teminatımla 200 bin TL daha kredi çekmişler. Husumet yaşadık, beni evlerine çağırdı. Orada tartışma oldu, dede A.H. bana ateş etti, yüzümden yaralandım. Bu olay nedeniyle kesinlikle intikam almak için kiralık katil aramam olmadı. Ben Mehmet G.'ye asla bu işi bitirmesi gibi bir şey söylemedim, bana komplo kuruldu. Cinayeti işleyen Hacı E. zaman zaman yanımda çalıştı, benim diğer boş evimde ikamet ederdi. Ben Ahmet Hassu'nun vurulduğunu iki üç gün sonra öğrendim. Halit Ç. ile Mersin'e tatile gittik, cep telefonlarımızı da rahatsız etmesinler diye kapattık. Olaydan sonra basında ciddi bir kamuoyu oluşturulup, beni lanse ettirdikleri için teslim olmadım. Bir süre izledim, bekledim. Ciddi sağlık sorunlarım var, ülke dışına çıkarken yakalama olayı oldu."Cumhuriyet Savcısı mütalaasını tekrar ederek tutuklu sanık Ahmet B. hakkında 'cinayeti azmettirme' suçundan cezalandırılmasını talep etti."CİNAYETLE HİÇBİR İLGİM YOK, KİMSEYİ AZMETTİRMEDİM"Karar verileceği uyarısı ile son sözü sorulan Ahmet B. (59) "Söyleyeceğim bir şey yok. Ben bu eylemi yapmadım, yaptırmadım. Cinayetle hiçbir ilgim yok, kimseyi azmettirmedim" diye konuştu.Cinayetin ardından tutuklu sanık Ahmet B. ile birlikte şehir dışına çıkan tutuksuz sanık Halit Ç.(58) ise "Ben tatile gidiyoruz diye birlikte yola çıktık. Suçluyu gizlemedim. Suçsuzum" dedi.Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Ahmet B.'ye 'tahrik altında cinayete azmettirme' suçundan 24 yıl hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tutuksuz sanık Halit Ç.'ye de 'suçluyu kayırma' suçundan 2 yıl hapis cezası verildi. - KAYSERİ