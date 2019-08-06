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İş adamına şantaja 8 tutuklama

Mersin'de, rehin aldıkları ve videolarını çekerek şantaj yaptıkları yabancı uyruklu bir iş adamınından para istedikleri iddia edilen 8 şüpheli tutuklandı.

06.08.2019 12:56
İş adamına şantaja 8 tutuklama
Mersin'de, rehin aldıkları ve videolarını çekerek şantaj yaptıkları yabancı uyruklu bir iş adamınından para istedikleri iddia edilen 8 şüpheli tutuklandı.
Iraklı iş adamı M.J.O, kentteki bir döviz bürosuna 40 bin dolarını emanet bıraktı.
Durumdan haberdar olan arkadaşı G.R.A, iş adamı M.J.O'yu bir kafeye çağırarak H.S'yle tanıştırdı.
Sonraki gün H.S'nin Çiftlikköy Mahallesi'ndeki evine davet edilen M.J.O, burada M.E. ve H.S. tarafından pompalı tüfekle rehin alındı.
İki şüpheli, videolarını çektikleri M.J.O'dan kendilerine 40 bin dolar vermesini istedi.
İş adamı M.J.O, oğlunu arayarak döviz bürosundan aldırdığı 25 bin dolar ve 80 bin TL'yi diğer şüpheliler M.N.T. ve G.R.A'ya teslim ettirdi.
Bu sırada şüphelilerin davranışlarından kuşkulanan döviz bürosu çalışanı durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin bindiği otomobili durdurup otomobildeki M.N.T. ve G.R.A'yı gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyette suçlarını itiraf etmesinin ardından evde zorla tutulan M.J.O. düzenlenen operasyonla kurtarıldı.
Soruşturmayı genişleten ekipler, bölgedeki 15 güvenlik kamerasını inceleyerek olaya karıştığı belirlenen H.S, M.Ş.K, N.Ö, M.E, H.S. ve H.Ö'yü de yakaladı.
Şüphelilerin evinde yapılan aramada pompalı tüfek ve 7 fişek ele geçirildi.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Bu arada, operasyonda ele geçirilen 25 bin dolar ve 80 bin liranın M.J.O'ya teslim edildiği bildirildi.

Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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