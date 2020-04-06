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İş adamından belediyeye 4 bin maske

Havzalı bir iş adamı Havza Belediyesi'ne 4 bin adet maske bağışında bulundu.

06.04.2020 16:28 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:28
İş adamından belediyeye 4 bin maske
Havzalı bir iş adamı Havza Belediyesi'ne 4 bin adet maske bağışında bulundu.

İş adamı Yahya Şenkal, daha 4 bin adet maskeyi Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'e teslim etti. Hayırsever iş adamı Yahya Şenkal toplum olarak bu salgına karşı birlikte mücadele etmenin önemli olduğunu belirterek, "Bizlerde elimizden geldiğince bu dayanışmanın içinde olmak istedik. Biz bize yeteriz düşüncesi ile 4 bin adet maske tedarik ederek Belediyemize teslim ettik" dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise Şenkal'a teşekkür ederek, "Halk sağlığını da korumak amacıyla kişisel maske dağıtımına başladık. Böyle zorlu bir süreçte biz bize yeteriz düsturuyla hareket edip, düşünceli tavrıyla bizleri unutmayan ve çalışmamıza destek veren hayırsever işadamı Yahya Şenkal'a göstermiş olduğu destek nedeniyle şahsım, belediyemiz ve halkımız adına teşekkür ederim" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Sebahattin Özdemir, Havza, Güncel
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