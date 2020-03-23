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İş adamından örnek davranış

Eskişehir'de bir iş adamı korona virüs nedeniyle geçici bir süre işletmesini kapatmak zorunda kalan kiracısından kira almayacağını belirtirken, herkesin aynı davranışta bulunması için sosyal medyada meydan okudu.

23.03.2020 14:51 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:51
İş adamından örnek davranış
Eskişehir 'de bir iş adamı korona virüs nedeniyle geçici bir süre işletmesini kapatmak zorunda kalan kiracısından kira almayacağını belirtirken, herkesin aynı davranışta bulunması için sosyal medyada meydan okudu.

Tüm dünyada hızla yayılan yeni tip Korona virüs Kovid-19, etkisini her geçen gün göstermeye devam ediyor. Türkiye 'de de vaka sayıları her geçen gün artarken ülke çapında alınan önlemlerle salgının önüne geçilmeye çalışılıyor. Vatandaşlar da özellikle sosyal medyada yaptıkları meydan okumalarla krizin önüne geçmeye çalışırken son olarak dükkan ve ev sahiplerinin salgın sona erene kadar kiracılarından kira bedeli almaması için bir rekabet başlatıldı.

Eskişehir'de ise Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Şamil Seyhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kiracısından kira almayacağını duyururken, 'Gün birlik ve beraberlik günüdür' diyerek herkesi aynı davranışı göstermeye davet etti. Seyhan yaptığı açıklamada, "Kiracımdan işletmesi kapalı kaldığı süre boyunca ve toparlanana kadar kira almayacağım. Bugün birlik ve dayanışma günüdür. Herkes elini taşın altına koymalı. Kendimizi ve geçmişimizi sorguladığımız bu günlerde, elimizden gelen şimdilik budur" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Eskişehir, Türkiye, Yaşam

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