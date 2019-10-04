Haberler » 3. Sayfa » Haber

İş adamının eşini öldürmeleri için tuttuğu kiralık katiller yakalandı

Yurtdışında yaşayan iş adamı Kadir A.'nın, boşanma aşamasında olduğu eşi D.C.Y.'yi öldürtmek için tutuğu kiralık katiller yakalandı.

04.10.2019 14:39İş adamının eşini öldürmeleri için tuttuğu kiralık katiller yakalandı
Yurtdışında yaşayan iş adamı Kadir A.'nın, boşanma aşamasında olduğu eşi D.C.Y.'yi öldürtmek için tutuğu kiralık katiller yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Almanya'da bulunan iş adamı Kadir A., boşanma aşamasında olduğu eşi D.C.A.'yı, mal paylaşımındaki anlaşmazlıktan dolayı öldürmek istedi. İddiaya göre, eşini öldürtmek isteyen Kadir A., bunun için Türkiye'de kiralık katillerle anlaştı. İş adamı Kadir A., cezaevinde bulunan M.K. ile anlaşarak karısının öldürülmesini istedi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadir A.'nın tuttuğu kiralık katillerin yakalanması için dün İstanbul, Muş ve Giresun'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. D.C.A.'nın Almanya'da bulunan eski eşinin azmettirdiği anlaşılan S.D., H.A., T.Ç. ve K.B. adlı zanlılar yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılar, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki Organize Suçlarla Mücadele Şubesine getirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının ardından bugün İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - İSTANBUL

İstanbul, Almanya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:35 İzmir'de feci kaza... Motosikletle kamyonun çarpıştığı kazada anne ve oğlu hayatını kaybetti
23:32 Otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi yaşam mücadelesini kaybetti
23:31 Konteyner dolandırıcısı çalıştığı iş yerinde yakalandı
23:29 Trabzon'da pencereden düşen genç kızın son notu "Pencereden uçacağım sonsuzluğa" oldu
23:28 Mermer ocağında iş kazası: 1 ölü
23:15 Aracını tamir etmek için aşağıya inen sürücüye tır çarptı
23:08 Genç kızın son notu "Pencereden uçacağım sonsuzluğa" oldu