İş adamının otomobiline silahlı saldırı

Gaziantep'te, bir iş adamının otomobiline silahla ateş edildi.

22.05.2020 18:22 | Son Güncelleme: 22.05.2020 18:27
Gaziantep'te, bir iş adamının otomobiline silahla ateş edildi.
Girişimci F.Ö. idaresindeki otomobile, Abdulkadir Aksu Bulvarı'ndaki kavşakta, M.A. isimli şüpheli tarafından silahlı saldırısı düzenlendi. Mermi isabet eden araçtaki F.Ö. saldırıyı yara almadan atlattı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, mermi isabet eden araçta incelemede bulundu.
Gaziantep Valiliğinden olaya ilişkin yapılan açıklamada, F.Ö'ye silahlı saldırıda bulunan kişinin akrabası olan M.A. olduğu belirtilerek, "Saldırıda herhangi bir yaralanma meydana gelmemiş olup, olayın akabinde saldırıyı gerçekleştiren M.A. yakalanmıştır. Konuyla ilgili başlatılan geniş çaplı inceleme devam etmektedir." denildi. İş adamının otomobiline silahlı saldırı

Kaynak: AA

Etiketler: Gaziantep, Aksu, Güncel, Haber

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