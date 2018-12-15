İş Adamlarına Vizyoner Liderlik Eğitimi Verildi

Elazığ
'da iş adamlarına vizyoner liderlik eğitimi verildi.
Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Elazığ Şubesi, Fırat Kalkınma Ajansı ve Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası iş birliği ile iş adamlarına yönelik vizyoner liderlik eğitimi programı düzenlendi.
MÜSİAD Elazığ Şube Başkanı Hasan Uzun
, yaptığı açıklamada, üyelerden gelen talepler üzerine böyle bir eğitim programı düzenlediklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Eğitimler 3 hafta sürecek. Günümüzün iş adamları da kendini geliştirmeli ve geliştirmek zorundadır. Her şey gelişiyor iken iş adamlarının bulunduğu noktada olması kendisinin geriye gitmesine neden olur. Her şey sosyal ve teknolojik manada geliştikçe iş adamları kendilerini buna uyduracak."
Elazığ
15 Aralık 2018 Cumartesi 14:38