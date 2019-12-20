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İş adamlarından Başkan Küçük'e ziyaret

Asrın İş Adamları Derneği (ASRİAD) Malatya Şubesinden, Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük'e ziyaret.

20.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:32 İş adamlarından Başkan Küçük'e ziyaret
Asrın İş Adamları Derneği (ASRİAD) Şubesinden, Belediye Başkanı Vahap Küçük'e ziyaret.

Ziyarette ilk söz alan ASRİAD Malatya Şube Başkanı Aziz Özel, Vahap Küçük'ün Belediye Başkanlığı ile Doğanşehir ilçesinin çehresinin eskiye nazaran kısa sürede hızlı ve güzel şekilde değiştiğini belirterek, çalışmalarından dolayı tebrik ve takdirlerini iletti.

Özel, aynı zamanda Vahap Küçük 'ün, şirketlerinin ünlü bir dünya markası haline gelmesini sağlayan bir iş adamı olmasından dolayı iş adamları derneği olarak tecrübeleri ve fikirlerinden faydalanmak istediklerini belirtti.

Ziyaretten memnuniyetini dile getiren Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük ise, Doğanşehir ilçesinde yaptıkları çalışmalardan bahsederek, hizmet anlayışını ve istihdam sağlamanın önemini belirtti. Küçük, ASRİAD Malatya Şubesinin Doğanşehir bölgesi için projeleri olduğu takdirde belediye ve bölge halkı olarak destek vereceklerini dile getirdi.

Ziyaret, Özel'in Küçük'e Asır Suresi plaketi vermesi ile son buldu. - MALATYA

Vahap Küçük, Doğanşehir, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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