İş adamlarından kan bağışı kampanyasına destek
Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Batman Şubesi, kan stoklarının artırılması amacıyla düzenlenen "İyilik Kanımızda Var" kampanyasına destek verdi.
13.05.2020 00:02 | Son Güncelleme: 13.05.2020 00:04
ASKON Batman Şube Başkanı Mehmet Selman Nasıroğlu, salgın nedeniyle kan stoklarında azalma olduğunu belirterek, ASKON üyeleri olarak kampanyaya destekte bulunduklarını söyledi.
Kan bağışının 2 gün süreceğini ifade eden Nasıroğlu, "İnşallah bağışlayacağımız bu kanlar hastalara şifa olur ve kan stokları dolar. Diğer kurumlara da örnek teşkil eder." dedi.
Kaynak: AA