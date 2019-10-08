İş adamlarının FETÖ davasında karar

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında haklarında dava açılan iş adamları Mustafa ve Serdar Seyidoğlu'nun "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından yargılandığı davada, "haklarında somut delil elde edilemediği"nden beraatine karar verildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, sanıklar Mustafa ve Serdar Seyidoğlu ile avukatları katıldı.

Dosyanın karara bağlanacağını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklara son sözünü sordu.

Sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması yönündeki daha önce verdiği mütalaasını tekrar ettiğini söyledi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Mustafa ve Serdar Seyidoğlu hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kamu davasının açıldığını hatırlatarak, sanıkların üzerlerine atılı eylemi işlediklerine dair her türlü şüpheden uzak, kesin, inandırıcı, somut ve nitelikli bir delil elde edilemediğinden ayrı ayrı beraatlerine karar verildiğini açıkladı.

Karara, Mahkeme Başkanı Ahmet Uğuz muhalefet şerhi koydu.

Mahkeme Başkanı Uğuz şerhinde, "Sanıklar hakkında 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan verilen beraat kararlarına katılmakla birlikte, dosya kapsamındaki delil durumu dikkate alındığında sanık Mustafa Seyidoğlu'nun 'silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçundan cezalandırılması gerektiği kanaati ile bu sanık bakımından verilen karara muhalif kalıyorum. ifadelerine yer verdi.

İddianameden

İddianamede, Mustafa Seyidoğlu ve Serdar Seyidoğlu'nun "cebir ve şiddet kullanarak, Tu¨rkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördu¨ğu¨ du¨zeni ortadan kaldırmaya veya bu du¨zen yerine başka bir du¨zen getirmeye veya bu du¨zenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbu¨s etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

Kaynak: AA