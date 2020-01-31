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İş aradılar, kendilerini Libya ve Yemen'de buldular

Sudan'ın başkenti Hartum'da halk, Birleşik Arap Emirlikleri'ne götürülmek üzere iş vaadiyle kandırılan ancak BAE yerine Yemen ve Libya'ya götürülen Sudanlı gençlere destek gösterisi düzenledi.

31.01.2020 16:17 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:22İş aradılar, kendilerini Libya ve Yemen'de buldular
'ın başkenti Hartum'da halk, Birleşik Arap Emirlikleri'ne götürülmek üzere iş vaadiyle kandırılan ancak BAE yerine ve 'ya götürülen Sudanlı gençlere destek gösterisi düzenledi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan özel bir şirket tarafından iş vadiyle kandırılan onlarca Sudanlı genç, BAE yerine savaş ve siyasi karışıklıkların yaşandığı Libya ve Yemen'e götürüldü. İçtikleri su şişesinde "Libya'da üretilmiştir" yazısını gördükten sonra kandırıldıklarını anlayan gençler ailelerine ulaşarak gerçeği ortaya çıkardı. Sudan'ın başkenti Hartum'da bulunan binlerce sivil, yakınlarının kandırılmasını protesto etti. Aileler, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sudan Büyükelçilik binası önünde toplandı. Slogan atan ve pankart taşıyan eylemciler, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki şirketlerin gençler iş vadiyle kandırarak Yemen ve Libya'ya götürdüklerini söyledi. Göstericiler, mahsur kalan Sudanlı gençlerin ülkelerine gönderilmesini talep etti.

Sudan'a geri dönebilen bazı Sudanlılar ise ülkelerine döner dönmez BAE'nin Sudan Büyükelçiliğine giderek şikayette bulundu.

Libya'nın Bingazi şehrinden dönen Sudanlı gençlerden biri, BAE yetkililerin en az 150 Sudanlı genci geri gönderdiğini en az 100 gencin de ülkesine dönmeyi beklediğini söyledi. - HARTUM

Birleşik Arap Emirlikleri, Sudan, Yemen, Libya, Güncel

Kaynak: İHA

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