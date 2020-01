İş arayan değil iş kuran üniversite mezunları olacak

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi, Düzce Teknopark ve Düzce Üniversitesi Kariyer Topluluğu'nun işbirliği ile gerçekleştirilen "Girişimcilik Maratonu Düzce 19" genç girişimcileri geleceğe hazırlamaya devam ediyor.Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi İstiklal Konferans Salonunda başlayan etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Teknopark Genel Müdürü Dr. Özkan Şahin, bu etkinliğin öğrenciler için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı. Girişimcilik Maratonu'nda 48 saat süresince iş fikirlerinin prototiplerinin oluşturulacağını söyleyen Dr. Şahin, etkinlik boyunca katılımcılara mentörler eşliğinde dersler verilerek, iş fikirlerinin geliştirilmesi sağlanacağını ifade etti.Son 4 yıl içerisinde bu yıl 6.sını düzenlediklerini katılımcılarla paylaşan Şahin, bu yarışmalara binin üzerinde iş fikri başvurusu olduğunu ve bu fikirlerin elenerek, en iyilerinin sürece dahil edildiğini söyledi. Özkan Şahin, elemeden gecen 15 iş fikrinin 48 saat süresince mentörlerin de desteği ile geliştirilerek uygulanabilir hale getirileceğini dile getirdi.Gerçekleştirilen açılış konuşmalarından sonra Girişimcilik ve Şirketleşme Koordinatörü Öğreti Görevlisi Betül İşbilir Kula "Girişimcilik Maratonu Düzce'19" etkinliği kapsamında yapılacakları katılımcılarla paylaştı.Gerekli bilgilendirmelerin yapılmasından sonra genç girişimciler, 48 saat süresince ekipler halinde ortaya koydukları yenilikçi fikirlerini geliştirerek, yatırıma dönüştürülebilmesi için mücadele etti.Finale kalan 15 iş fikri birbirleri ile yarıştıDüzce üniversitesi Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Girişimcilik Maratonu Düzce'19" Final programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü, katılımcıların yoğun bir program geçirdiğini söyleyerek, proje sahiplerini tebrik etti. Düzce Üniversitesi'nin yenilikçi ve girişimci üniversiteler endeksinde her zaman ilk 50'nin içerisinde olduğunu katılımcılarla paylaşan Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü, Düzce üniversitesi öğrencilerinin iş arayan değil iş kuran girişimciler olarak yetişmelerini istediklerini belirterek, üretilen bu projelerin yatırıma dönüştürülmesi temennisi ile konuşmasını sonlandırdı.Gerçekleştirilen açılış konuşmalarından sonra proje sahipleri kendi ürünlerini tanıttı. Düzceli girişimcilerden ve Düzce üniversitesi akademisyenlerinden oluşan jürinin değerlendirmesi sonucunda ilk 3'e giren projeler belirlendi.1.lik ödülünü cep garsonu iş fikri aldıProjelerden 1. olanı açıklamak ve ödülünü vermek için kürsüye davet edilen Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin; Düzce Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği projeler ve etkinliklerle gerçekten de "Değer Üreten Üniversite" olduğunu söyleyerek, bu çalışmaların başkahramanı olarak nitelendirdiği Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'a teşekkür etti. Üniversitenin Düzce şehrine çok önemli katkıları olduğunu vurgulayan Şahin, genç girişimcilerden de paylaşımcı olmalarını istedi. Üniversite mezunu işsizliğine de değinen Başkan Tuncay Şahin, gençlerden masa başı iş beklememeleri gerektiğini, tüm masaların dolduğunu söyledi. Ülkemiz genelinde Teknopark içerisinde olan tek oda olduklarını katılımcılarla paylaşan Tuncay Şahin, öğrencilerin yanında değil içinde olduğunu ve onlara ellerinden gelen yardımı yapmak istediklerini belirterek 1.lik ödülünün Cep Garsonu projesinin olduğunu açıkladı.2.lik ödülünü mes with eye ve e-danışmanlık iş fikirleri aldı2. olan iş fikrini açıklamak ve ödülü takdim etmek için kürsüye davet edilen Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Düzce Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vefa Pehlivan; üniversitenin gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirerek, bu çalışmalarda emeği geçen Başta Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'a ve üniversitenin çalışanlarına teşekkür etti. Girişimcilik maratonunda yer alanlara ayrıca teşekkür eden Vefa Pehlivan, 2.lik ödülünü Mes with Eye ve E-Danışmanlık iş fikirlerinin aldığını açıklayarak ödüllerini takdim etti.3.lük ödülü ise algın iş fikrinin oldu3.lük ödülünü almak için kürsüye davet edilen Düzce üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü, projelerin kendileri için çok değerli olduğunu söyleyerek, genç girişimcilere çalışmalarından dolayı teşekkür etti. 3.lük ödülünün Algın iş fikrinin olduğunu açıklayan Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü, ödüllerini iş fikri ekibine takdim etti.Girişimcilik maratonunda ilk 3'e girmeyi başaran iş fikirleri Düzce Teknopark Kuluçka Merkezi'ne girerek, şirketleşme sürecine girebilmesi için geliştirme desteği alacak. - DÜZCE