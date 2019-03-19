İş Arayanlar ve İş Verenler Fuarda Buluşacak

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"Sakarya Ar-Ge, Girişimcilik ve İnsan Kaynakları Fuarı (SAGİF)", 25-27 Nisan tarihlerinde düzenlenecek.Her yıl "İş-Sizi Arıyor" ana temasıyla gerçekleştirilen fuar, bu yıl İstihdam seferberliği kapsamında "Burası Sakarya Burada İş Var" sloganıyla Demokrasi Meydanı'nda yapılacak.SAGİF 2019 İstihdam Fuarı ile ilgili iş birliği protokolü, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen törenle imzalandı.Törende konuşan Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ, geçen yıl düzenlenen fuara Sakarya'da faaliyette bulunan 50 ve üzerinde istihdam sağlayan 95 firmanın katıldığını belirtti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine başlatılan ve "Burası Türkiye Burada İş Var" sloganıyla yürütülen 2019 İstihdam Seferberliği'nin iş veren ve iş arayanların yararlanabileceği çok çeşitli ve alternatif fırsatlar sunduğunu vurgulayan Altuğ, "Bizler de fuar düzenleme komitesi olarak SAGİF Fuarı'nın bugüne kadar 'İş-Sizi Arıyor' olan ana temasını, istihdam teşviklerine, milli istihdam seferberliğine dikkati çekmek ve söz konusu teşviklerden Sakaryalı iş verenler ile iş arayanların daha fazla yararlanmasını sağlamak için 'Burası Sakarya Burada İş Var' ana temasıyla düzenlenmesini planladık. Bu yıl teşvikler nedeniyle katılımın daha fazla olmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Sakarya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık da Milli İstihdam Seferberliği ve 2019 yılı istihdam teşviklerinin SAGİF İstihdam Fuarını taçlandıracağını belirterek, "Zira söz konusu teşvik ve fuar etkinliğinin iş gücü piyasasına girecek gençlere yeni istihdam fırsatları sunması, gençlerin ve okulların istihdam oranlarının artırması beklentimizdir." dedi.Hedef en az 5 bin kişilik istihdamSakarya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Tekin Kaya ise yeni uygulamaya konulan teşviklerle firmalardan fuara kadar birçok açık iş gücü talebi toplayıp, fuar boyunca iş arayanlarla eşleştirmeyi hedeflediklerini aktardı.Bu amaçla, İŞKUR ve SGK'dan çalışanların gruplar halinde firma ziyaretlerine başladığı bilgisini veren Tekin, "Fuarda, temsil edilen firmaların yanı sıra temsil edilmeyen firmaların açık iş gücü talepleri de ilan edilecektir. Beklentimiz; en az 5 bin kişilik açık iş gücü ilanıyla iş arayanların yanında olmaktır. Ayrıca, ilimizde eğitim verdiğimiz öğrencilerin bu tür etkinliklerle istihdam edilerek kentte kalmalarını sağlamak, iş arayanlara iş, staj arayan öğrencilere işletme bulmak fuarımızın bir başka hedefidir. Dolayısıyla iş verenlerimizi ve iş arayanları üretime, ihracata ve istihdama destek olmaları bakımından fuara katılmaya teşvik ve desteklerden yararlanarak iş imkanlarını değerlendirmeye davet ediyoruz." diye konuştu.Kaya, etkinlik için Kent Meydanı'nı tahsis eden Büyükşehir Belediyesine ve destekleri için Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası ile Sakarya Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve diğer paydaşlara teşekkür etti.Törene, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, SGK İl Müdürü Erhan Çavuş, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Alpay Şirin, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Veysel Çıplak da katıldı.