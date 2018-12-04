İş Arkadaşları Zamanla Yarıştı... Çöp Konteynerine Düşen Temizlik İşçisi Hayatını Kaybetti

04 Aralık 2018 Salı 12:30



04 Aralık 2018 Salı 12:30

İş arkadaşları zamanla yarıştı... Çöp konteynerine düşen temizlik işçisi hayatını kaybettiAdana'da çöp boşaltma işlemi sırasında bulunduğu çöp kamyonundan dengesini kaybederek çöp konteynırına düşen işçi kaldırıldığı hastanede kurtarılamadıOlaya şahit olan mesai arkadaşı Mehmet Kahraman, "Ben çöp aracının düğmesine basarken aşağıya düştü. Kurtarın beni yardım edin dedi ses geliyordu" diyerek olayı anlattıADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde çöp boşaltma işlemi sırasında bulunduğu çöp kamyonundan dengesini kaybederek çöp konteynırına düşen işçi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Yassçalı Köyü Kayhan mevkisi arıtma tesisleri yanındaki çöp aktarma istasyonunda meydana geldi.Kozan Belediyesi'ne ait 01 Y 9017 plakalı temizlik kamyonu içindeki çöpü konteynıra aktarmak isterken kamyonun arkasında bulunan temizlik işçi Beyti Topçu dengesini kaybederek önce çöp aktarma istasyonuna oradan da içerisi çöp ve atık dolu bulunan 01 CED 27 plakalı çöp konteynırına düştü.Mesai arkadaşlarının olayı fark etmesi ile hemen durum Cankur ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen diğer belediye temizlik işçileri de mesai arkadaşlarının içine düştüğü çöp dolu konteynırı küreklerle ve elleriyle boşaltarak Beyti Topçu'yu bulunduğu yerden çıkarmak için uzun uğraş verdiler.Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik tedbiri alırken Cankur ekiplerinin müdahalesi ile Temizlik işçisi Topçu'ya bulunduğu konteynırın içinde sağlık ekipleri tarafından sedyeye alınarak müdahale edildi. Topçu daha sonra bulunduğu konteynırdan çıkarılarak ambulansa alındı. Durumu ağır olan ve metan gazından zehirlendiği tahmin edilen temizlik işçisi Beyti Topçu'ya sağlık ekipleri tarafından ambulansta ilk müdahale yapıldı. Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan temizlik işçisi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olaya şahit olan Beyti Topçu'nun mesai arkadaşı Mehmet Kahraman, "Ben çöp aracının düğmesine basarken aşağıya düştü. O da çöpte arkasından üstüne düştü. Ben arabayı hazırlıyordum. Koştuk ama ses verdi. Kurtarın beni yardım edin dedi ses geliyordu" dedi.Olayda hayatını kaybeden temizlik işçisi Beyti Topçu'nun evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenildi.