İş Bankası çalışma saatleri değişiyor
İş Bankası, koronavirüs tedbirleri kapsamında şubelerindeki gişelerden saat 12.00-17.00 arasında hizmet verilecek.
22.03.2020 23:38 | Son Güncelleme: 23.03.2020 00:08
İş Bankası, koronavirüs tedbirleri kapsamında şubelerindeki gişelerden saat 12.00-17.00 arasında hizmet verilecek.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler : İş Bankası, Ekonomi