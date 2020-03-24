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İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali: Gereken her tedbiri alacağız

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Türkiye'nin yaşadığı bu olağanüstü süreci aşmak için 'Türkiye'nin Bankası' olarak her zamanki gibi yapıcı ve çözümcü anlayışlarını sürdüreceklerini söyledi.

24.03.2020 14:29 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:29
İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali: Gereken her tedbiri alacağız
İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Türkiye 'nin yaşadığı bu olağanüstü süreci aşmak için 'Türkiye'nin Bankası' olarak her zamanki gibi yapıcı ve çözümcü anlayışlarını sürdüreceklerini söyledi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Adnan Bali, İş Bankası, Türkiye, Ekonomi

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