İş Bankası girişimci desteğine uluslararası halka ekledi

Girişimcilere desteğini kesintisiz olarak sürdüren İş Bankası, ana destekçisi olduğu Workup girişimlerini global şirketler ve yatırımcılar ile buluşturmak üzere San Francisco'ya götürüyor.

Türkiye İş Bankası'nın açıklamasına göre, banka, girişimcilik ekosistemine kattığı değerleri geliştirmeye devam ediyor. Bugünün üretim ağının önemli oyuncuları haline gelen girişimcilere desteğini aralıksız sürdüren İş Bankası, ana destekçisi olduğu Workup girişimlerini global şirketler ve yatırımcılar ile buluşturmak üzere San Francisco'ya götürecek.

Bankanın Silikon Vadisi'ndeki inovasyon merkezi Maxitech ve ABD'li danışman firma US Market Access Center (USMAC) iş birliğiyle yürütülen yurt dışı programının ilk ayağı, Türkiye'de gerçekleştirildi. Workup'ın 5. dönem girişimleri ve önceki dönem mezunlarına USMAC'ın alanında uzman mentorlarından üç gün boyunca ABD'de etkin satış, sunum ve iş geliştirme teknikleri konusunda eğitim ve mentorluk verildi.

Eğitimin sonunda programın ABD'de yürütülecek bölümüne katılacak 3 girişim seçildi. Seçilen girişimler Agrovisio, PCI Checklist ve Holonext; uluslararası pazarlara açılma hedefi ile kendi alanlarıyla ilgili iş geliştirebilecekleri global şirketler ve yatırımcılarla buluşmak üzere ekim sonunda San Francisco'ya gidecek.

Girişimlerin Türkiye'de oluşturdukları değere ek olarak uluslararası pazarlara açılmalarını daima destekleyen Workup Girişimcilik Programı, seçilen 3 girişimin kendi dikeyinde iş geliştirebileceği kişiselleştirilmiş bir yurt dışı programını hayata geçirerek, programın global vizyonunu bir kez daha vurgulamış oldu.

Yurt dışı programına seçilen girişimler

Workup'ın yurt dışı programına seçilen girişimlerden "Agrovisio"; geliştirdiği yapay zeka temelli tarım teknolojisi sayesinde uydu görüntülerini kullanarak toprağı, ürünü ve iklimi takip ediyor, tarım alanlarının güncel durumu ile ilgili analizler sunuyor.

Diğer girişim "PCI Checklist" ise kart verisi işleyen, depolayan ve taşıyan işletmeler için zorunlu bir sertifikasyon olan PCI-DSS yetkilendirmesinin gerçek zamanlı süreç denetimini gerçekleştiren bir platform olup, e-ticaret siteleri, fintech startup'ları, bankalar ve ödeme altyapısı kuruluşları için değer yaratmayı hedefliyor.

"Holonext" de firmaların ve bireysel kullanıcıların artırılmış gerçeklik (AR) deneyimlerini kolayca tasarlayabilmelerine ve farklı platformlar üzerinden görüntüleyebilmelerine yardımcı olan bulut tabanlı bir AR içerik geliştirme platformu olma özelliği taşıyor.,

Mayıs 2017'den beri Kolektif House bünyesinde yürütülen Workup Girişimcilik Programı'na kabul edilen girişimlere, 6 ay süreyle ofis ve mentorluğun yanı sıra yatırım ve iş geliştirme konularında iş birliği desteği sunuluyor. Bugüne kadar 67 girişimin seçildiği ve ilk 4 dönemde toplam 40 mezunun verildiği Workup'ın aralık ayında sona erecek 5. dönemi 10 girişimle devam ediyor.

Kaynak: AA