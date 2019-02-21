İş Bankası Google Asistan'a Entegre Oldu

Kaynak: DHA

Türkiye İş Bankası'nın yapay zeka teknolojisine dayalı, doğal dil işleme yeteneğine sahip kişisel asistanı Maxi Google Asistan uygulamasına entegre edildi.Türkiye İş Bankası'nın 29 Kasım 2018'de kullanıma sunduğu Maxi, Google Asistan kullanıcılarına vadeli hesap getirisi hesaplama, kredi faizi hesaplama, kredi kartına ilişkin genel bilgiler, en yakın İş Bankası şubesi ve Bankamatik sorgulama ve kampanyalar da dahil olmak üzere 500'e yakın konu başlığıyla ilgili yardımcı oluyor Kullanıcılar ister İş Bankası müşterisi olsun ister olmasın, iPhone veya iPad cihazlarına "Google Asistan" uygulamasını yükleyerek ve Android telefon veya tabletlerinde "Ok Google" uygulamasını üzerinden "İş Bankası ile konuşmak istiyorum" ya da "İş Bankası ile konuş" diyerek, bankacılıkla ilgili konularda Maxi'ye aktarılıyor.Konuyla ilgili açıklama yapan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, geleceğin bankacılığının yapay zeka teknolojisine dayalı diyalog bankacılığı üzerinden ilerleyeceğini öngördüklerini söyledi. Sezen, şu değerlendirmeyi yaptı:"Teknoloji ile kendi iş alanımızı birleştiriyor, tasarladığımız basit, hızlı ve kolay çözümler ile müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz. Maxi, üç aya yakın bir süre içerisinde iki milyon kullanıcıya ulaştı ve beş milyonu aşkın soruya cevap verdi. İşCep ve Maximum Mobil'in ardından Google Asistan içerisinde de kullanıcılarla etkileşime başlayan Maxi, ilerleyen dönemde bireylerin günlük hayatındaki yeni iletişim araçları ne ise onların içerisinde de yer alacak."Geçen yılın sonunda Türkçe dilde hizmet vermeye başlayan Google Asistan uygulamasının sesli olarak yol tarifi alma, arama yapma, mesaj ve e-posta gönderme, müzik çalma, video oynatma, hava durumu tahmini ve uçuş bilgisi alma gibi özellikleri bulunuyor. (Fotoğraflı) - İstanbul