İş Bankası Grubu’ndan hastanelere 10 milyon TL

Türkiye İş Bankası Grubu, koronavirüs salgını ile mücadeleye destek vermek amacıyla Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki hastanelerin ihtiyaçlarının karşılanması için 10 milyon TL'lik kaynak ayrılmasına karar verdi.

Kaynak: Dunya.com